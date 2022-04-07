Если вы за войну – то до конца жизни будете изгнанниками, – Зеленский обратился к россиянам

Владимир Зеленский заявил, что после увиденного в Буче в мире всерьез меняется отношение к современному российскому государству.

Об этом президент Украины сообщил во время своего обращения, обнародованного в ночь на 7 апреля.

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Теперь отношение ко всем в России будет простым: либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства,

– сказал Владимир Зеленский.

Зеленский обратился к россиянам

Украинский лидер обратился к россиянам, отметив, что убитые украинки и украинцы в Буче, Ирпене, других городах, куда заходили российские войска – это последний аргумент для каждого гражданина РФ, чтобы определиться.

За войну вы или за мир. Если за войну, то вы навсегда – до конца жизни – будете изгоями и в конце концов потеряете все. А если за мир, если у вас есть хоть немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, то для таких граждан России сейчас ключевой момент: нужно требовать – именно требовать – прекращения войны,

– подчеркнул президент.

"Лучше сейчас, требуя мира, что-то потерять, как-то столкнуться с российской репрессивной машиной, чем если вас будут до конца жизни приравнивать к нацистам. Это касается как любых публичных персон в России, так и бизнесменов и обычных граждан", – отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что "у нацизма нет будущего, у массовых убийств нет будущего. У всех в России, кто сейчас не потребует прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего".

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео