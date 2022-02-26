Фотофакт был обнародован на странице Укравтодора 26 февраля. Вместе с фотографией Запорожского моста, россиянам оставили послание.

К теме "Россия, иди на х*й": Геращенко призвал менять наружную рекламу по Украине

Оккупант, запомни! Если на Запорожском мосту будет хоть царапина, тебя отправят к предкам немедленно!

– говорится в сообщении.

Российских захватчиков призывали опасаться. Поскольку в Запорожье их брать в плен не планируют.

"Со всей ненавистью, запорожцы", – подписались авторы.

Послание оккупантам в Запорожье / Фото Укравтодора

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.