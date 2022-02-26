Фотофакт был обнародован на странице Укравтодора 26 февраля. Вместе с фотографией Запорожского моста, россиянам оставили послание.
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Оккупант, запомни! Если на Запорожском мосту будет хоть царапина, тебя отправят к предкам немедленно!
– говорится в сообщении.
Российских захватчиков призывали опасаться. Поскольку в Запорожье их брать в плен не планируют.
"Со всей ненавистью, запорожцы", – подписались авторы.
Послание оккупантам в Запорожье / Фото Укравтодора
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