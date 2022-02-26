Фотофакт оприлюднили на сторінці Укравтодору 26 лютого. Разом зі світлиною Запорізького мосту, росіянам лишили послання.

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Окупанте, запам'ятай! Якщо на Запорізькому мосту буде хоч подряпина, тебе відправлять до предків негайно!,

– мовиться у повідомленні.

Російських загарбників закликали боятися. Оскільки в Запоріжжі їх брати в полон не планують.

"З усією ненавистю, запоріжці", – підписались автори.



Послання окупантам в Запоріжжі / Фото Укравтодору

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