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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Если бы в президенты пошел Вакарчук, какими были бы результаты выборов

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      За Вакарчука на выборах президента могли бы проголосовать половина избирателей Зеленского
      За Вакарчука на выборах президента могли бы проголосовать половина избирателей Зеленского / Facebook-страница Святослава Вакарчука

      Если бы украинский музыкант Святослав Вакарчук стал кандидатом на выборах президента, за него бы проголосовала половина электората кандидата Владимира Зеленского. При таких обстоятельствах во второй тур выборов вышли бы кандидаты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

      Готовясь к президентским выборам, политики проверяли разных популярных людей. Так, в соцопросах указывали певцов Олега Винника или Вакарчука. Вакарчук уже занимался политической деятельностью: был народным депутатом. Поэтому его кандидатуру начали проверять в соцопросах, возможно, с намерением привлечь к президентской кампании.

      Читайте также: Зеленский должен был просто оттянуть голоса у Вакарчука, если тот решит баллотироваться

      "Но не "выстрелил" никто, кроме Зеленского и Вакарчука", – рассказал в интервью "РБК-Украина" гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.

      "При этом, если бы Зеленский шел на выборы одновременно с Вакарчуком, они в значительной степени делили бы один и тот же электорат, хотя у Зеленского он все же смещен на юг и восток, а у Вакарчука – в центр и на запад", – рассказал социолог.

      Если бы они были вдвоем (Зеленский и Вакарчук), то, скорее всего, во второй тур вышли Порошенко и Тимошенко. Но Вакарчук решил не идти на выборы, и получилось, что получилось,
      – подчеркнул Паниотто.

      При этом он отметил, что Зеленский отличается от других, даже от Вакарчука. Все потому, что за последние годы Зеленский провел на телеэкранах больше времени, чем действующий президенты страны.

      Читайте также: Что обещают Порошенко и Зеленский: все, что нужно знать

      Второй тур выборов президента Украины: что нужно знать? Окончательное голосование за нового президента состоится 21 апреля (воскресенье) и продлится с 8:00 до 20:00. Лидерами первого тура выборов стали Зеленский и Порошенко. Поэтому во втором туре украинцы будут выбирать президента между ними. 19 апреля в 19:00 кандидаты в президенты проведут дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. После них Порошенко отправится на дебаты в студии Общественного, а вот Зеленского там не будет.

      Для голосования во втором туре выборов надо взять с собой паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).

      ​Объявить имя нового президента Украины ЦИК должна до 1 мая.

      другий тур вибори президента інфографіка статистика

       

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Социологическое исследование Юлия Тимошенко - новости Святослав Вакарчук
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