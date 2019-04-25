Если есть доказательства против Порошенко, то надо это доказать, – юрист

Давление на суды осуществляли почти все президенты. Если есть доказательства – то надо это доказывать в судебном порядке.

Об этом 24 каналу рассказала юрист-криминолог Анна Маляр.

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Как утверждает специалист, если у судей есть факты и доказательства давления со стороны президента Порошенко, то важно ради "прививки" для следующих глав государства такие факты доказывать, чтобы все не закончилось просто заявлениями.

Судебная ветвь власти должна быть независимой. Минимум два предыдущих президента пытались сконцентрировать в своих руках власть именно над судебной ветвью. Это, разумеется, не касалось бытовых дел обычных граждан – прежде всего, касалось передела огромного имущественного комплекса,

– замечает Анна Маляр.

Какие иски против Порошенко подали в суд?

Судьи Окружного админсуда Киева требуют начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Они требуют открыть уголовные дела против Порошенко, а также министра юстиции Павла Петренко и главы Нацбанка Якова Смолия. Коллегия судей, которые приняли решение о незаконности национализации "Приватбанка", обратилась в Высший совет правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность. Ранее против Порошенко отдельно подал иск в Верховный суд судья Окружного админсуда Киева, обвинив президента в бездеятельности в вопросе назначения судей.

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Что касается иска о бездействии Порошенко, то, говорит юрист, это является следствием внесенных изменений в Конституцию во время судебной реформы. Анна Маляр напоминает, что норму, согласно которой президент подписывает окончательные указы о назначении судей, критиковали. По ее мнению, это узурпация власти. Зато защитники этой нормы утверждали, что президент будет играть роль английской королевы. Избирает судей Высший совет правосудия, а президент формально ставит подпись.

Иск судьи о бездействии Порошенко показывает, что президент в вопросе назначения судей все же не английская королева и имеет влияние. Может поставить свою подпись или нет. Может сделать это вовремя или с задержкой. Это механизм, который сеет сомнение в независимости судебной власти. Такой себе элемент управляемости,

– убеждена Анна Маляр.

А процедуру импичмента, чего требуют судьи, практически невозможно выполнить. Маляр напоминает: собрать необходимое количество голосов нардепов, согласие Конституционного Суда и Верховного Суда не удалось даже за импичмент Януковича. Хотя его преступления были очевидны.

Впрочем Анна Маляр отмечает: Сейчас открыть уголовные производства против Порошенко невозможно. По словам юриста, согласно Конституции, пока президент сохраняет полномочия, против него нельзя открывать уголовные производства. То есть до инаугурации новоизбранного президента уголовные дела против Порошенко открыть нельзя. Но после этого – вполне возможно.