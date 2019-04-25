08:50
25 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Новые "победы" Зеленского. Политическое будущее Порошенко
      Вєсті.UA
      20:48, 24 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Если есть доказательства против Порошенко, то надо это доказать, – юрист

      282 Читати новину українською
      Порошенко подозревают в давлении на суды и требуют импичмента
      Порошенко подозревают в давлении на суды и требуют импичмента / Фото из открытых источников

      Давление на суды осуществляли почти все президенты. Если есть доказательства – то надо это доказывать в судебном порядке.

      Об этом 24 каналу рассказала юрист-криминолог Анна Маляр.

      Читайте также: Иски против Порошенко: в чем подозревают президента и что ему грозит?

      Как утверждает специалист, если у судей есть факты и доказательства давления со стороны президента Порошенко, то важно ради "прививки" для следующих глав государства такие факты доказывать, чтобы все не закончилось просто заявлениями.

      Судебная ветвь власти должна быть независимой. Минимум два предыдущих президента пытались сконцентрировать в своих руках власть именно над судебной ветвью. Это, разумеется, не касалось бытовых дел обычных граждан – прежде всего, касалось передела огромного имущественного комплекса,
      – замечает Анна Маляр.

      Какие иски против Порошенко подали в суд?
      Судьи Окружного админсуда Киева требуют начать процедуру импичмента президента Петра Порошенко. Они требуют открыть уголовные дела против Порошенко, а также министра юстиции Павла Петренко и главы Нацбанка Якова Смолия. Коллегия судей, которые приняли решение о незаконности национализации "Приватбанка", обратилась в Высший совет правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность. Ранее против Порошенко отдельно подал иск в Верховный суд судья Окружного админсуда Киева, обвинив президента в бездеятельности в вопросе назначения судей.

      Читайте также: "Самопомич" готовит закон "О президенте": что об этом известно

      Что касается иска о бездействии Порошенко, то, говорит юрист, это является следствием внесенных изменений в Конституцию во время судебной реформы. Анна Маляр напоминает, что норму, согласно которой президент подписывает окончательные указы о назначении судей, критиковали. По ее мнению, это узурпация власти. Зато защитники этой нормы утверждали, что президент будет играть роль английской королевы. Избирает судей Высший совет правосудия, а президент формально ставит подпись.

      Иск судьи о бездействии Порошенко показывает, что президент в вопросе назначения судей все же не английская королева и имеет влияние. Может поставить свою подпись или нет. Может сделать это вовремя или с задержкой. Это механизм, который сеет сомнение в независимости судебной власти. Такой себе элемент управляемости,
      – убеждена Анна Маляр.

      А процедуру импичмента, чего требуют судьи, практически невозможно выполнить. Маляр напоминает: собрать необходимое количество голосов нардепов, согласие Конституционного Суда и Верховного Суда не удалось даже за импичмент Януковича. Хотя его преступления были очевидны.

      Впрочем Анна Маляр отмечает: Сейчас открыть уголовные производства против Порошенко невозможно. По словам юриста, согласно Конституции, пока президент сохраняет полномочия, против него нельзя открывать уголовные производства. То есть до инаугурации новоизбранного президента уголовные дела против Порошенко открыть нельзя. Но после этого – вполне возможно.

      blog_ava
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня
      22044
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Петр Порошенко Импичмент Судьи Приватбанк
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      сегодня , 08:40 Зе-руйнівник: як саме актор зніс картковий будиночок української політики?
      Костянтин Шкабара 125
      Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      сегодня , 08:15 Закон о государственном языке: кто и где должен будет говорить на украинском
      Євгенія Мазур 22044
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      24 апреля , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 696
      Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      24 апреля , 21:00 Что означает решение суда о приостановлении обязательного переименования УПЦ МП
      Ірина Поліщук 738
      Новая цена газа: станет ли дешевле с новым президентом
      24 апреля , 20:03 Новая цена газа: станет ли дешевле с новым президентом
      Яніна Ткачук 612
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Евро-2016: Бельгия на последних минутах разгромила Венгрию
       27 июня 2016 , 00:00
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Новый кроссовер Lexus UX уже можно заказать в Украине
       11 ноября 2018 , 15:04
      Экс-звезда Шахтера как разменная монета гранда и еще 8 сенсационных переходов, которые могут подорвать трансферный рынок зимой
       26 декабря 2018 , 17:15
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук