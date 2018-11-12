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      Телеканал новостей 24 Программы Теория большого вызова
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      Если есть идея, то нужно действовать сразу – интервью с братьями Кочутами

      Теория большого вызова 18 Читати новину українською

      Вы видите их каждый день, пересекаетесь с ними на улице, работаете в одном офисе, стоите в очереди за кофе. Они мечтают, рискуют, падают, но не останавливаются. Меняют себя и меняют мир. И достигают вершин. У них своя история, свой секрет и своя теория. Гость сегодняшней программы "Теория большого вызова" - братья Кочуты.

      Игорь Кочут: Все началось в папиной мастерской, на его рабочем месте с инструментом, который он накопил в течение всей жизни.

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      Юрий Кочут: Историческая реконструкция в Ужгородском замке познакомила нас с огненными шоу, и мы начали изготавливать реквизит, тренироваться дома. Затем – годы выступлений с огнем и пиротехникой.


      Марьяна Романяк с братьями Кочутами

      Роман Кочут: Ювелирное дело началось с того, что мы делали кольчугу, сделали ее очень мелкой, и папа нам сказал, что такую работу нужно делать из серебра. Мы это подхватили и так сделали свои первые ювелирные изделия из меди, серебра и латуни.

      Игорь Кочут: Еще в детстве с Юрой делали кольца из меди, нарезали заготовки из медной трубы, а рисунок делали методом химического травления. Это не была ювелирка – это был просто интерес сделать что-то своими руками. Раньше с братьями всегда ходили колядовать на Рождество. И так собирали деньги. Можно сказать – это первые были деньги, на которые уже можно было купить инструмент.


      Съемочный процесс программы

      Юрий Кочут: на самом Деле, я не знаю как мы научились этому. Когда есть желание, когда есть энтузиазм, то никаких сложностей не чувствуется, это даже наслаждение от того, что есть задача и мы вместе его делаем. Образование у нас всех инженерно-механическая. Технологии машиностроения имеют много аналогий с обработкой металла, а тут мы обрабатываем драгоценный металл. Я считаю, в первую очередь, наша особенность – это оригинальный дизайн украшений. Идея дизайна появилась не сразу, мы искали ее в течение двух лет.


      Роман Кочут

      Роман Кочут: Нет много открытой информации, несмотря на то, что эта профессия существует уже тысячи лет, у каждого мастера свои секреты, не все хотят их раскрывать, делиться.

      Юрий Кочут: В самом центре Вены есть наш небольшой магазинчик-шоурум с украшениями. И туда приезжают не только из Австрии, а уже и из Германии. В Украине мы представлены только в Ужгороде. В планах открыть шоурум в Киеве.

      Юрий Кочут: Делайте что любите и делайте это каждый день.

      Роман Кочут: Если есть идея, то сразу действуйте.

      Юрий Кочут: Не забывайте мечтать, потому что мечты имеют особенность осуществляться.

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      Больше – смотрите в интервью.

      Теги: Ужгород Австрия Новости Львова Теория большого вызова
      Источник: 24 канал
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