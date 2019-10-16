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      Если формулу Штайнмайера не реализуют, то Украина пойдет другим путем, – Пристайко

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      Если формулу Штайнмайера не реализуют, то Украина пойдет другим путем, – Пристайко
      Если формулу Штайнмайера не реализуют, то Украина пойдет другим путем, – Пристайко / ru.slovoidilo.ua

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера. Политик все же надеется, что Украина может пойти этим путем, не заходя далеко, чтобы не навредить нашему суверенитету и территориальной целостности больше, чем уже есть.

      Пристайко во время брифинга сказал, что надо быть честным перед собой и своим народом для того, чтобы Украину не смогли обвинить в срыве договоренностей.

      Важно: Украина в Минске предложила новые зоны для разведения войск: перечень и карта

      Если мы уже о чем-то договариваемся, то каким бы ни было болезненным это решение, мы должны сказать своему народу: это путь к миру, который наступит в будущем,
      – добавил министр.

      Вадим Пристайко напомнил, что формула Штайнмайера была частью Минских договоренностей, утвержденных предыдущим правительством, а новое правительство лишь выполняет то, на что Украина согласилась.

      Какая альтернатива формуле Штайнмайера?

      По словам Пристайко, если для украинского народа эта цена неприемлема, то правительство будет вынуждено направить треть бюджета на армию для защиты территориальной целостности.

      Я говорил уже, обращался к нашим депутатам, если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета, из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию, нашу армию и стараемся защитить себя без мирного процесса,
      – отметил министр.

      Заметим, что акция протеста из-за формулы Штайнмайера состоялась 14 октября. На марши "Нет капитуляции" вышли люди в ряде городов Украины, в частности Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Хмельницком. Как это было – читайте здесь.

      Тем временем: В Минске не смогли договориться о разведении войск и обмене

      Что предполагает формула Штайнмайера?

      • Фактически, формула Штайнмайера предусматривает порядок выполнения пунктов, предусмотренных Минскими соглашениями. В частности, формула предусматривает осуществление политических шагов вместе с безопасностью.
      • Согласно ей, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как на оккупированных территориях востока Украины пройдут местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться в ОРДЛО только по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указываться: выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Украинская власть видит реализацию этого плана так:

      • Вывод российских войск и наемников с Донбасса.
      • Местные выборы на оккупированном Донбассе по украинскому законодательству.
      • Введение временного особого статуса Донбасса на период выборов.
      • Если ОБСЕ признает выборы свободными и демократическими, особый статус закрепляется на постоянной основе.
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Формула Штайнмайера Новости России Бюджет 2020 Война Вадим Пристайко
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