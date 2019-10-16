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      Якщо формулу Штайнмаєра не реалізують, то Україна піде іншим шляхом, – Пристайко

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      Якщо формулу Штайнмаєра не реалізують, то Україна піде іншим шляхом, – Пристайко
      Якщо формулу Штайнмаєра не реалізують, то Україна піде іншим шляхом, – Пристайко / ru.slovoidilo.ua

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів про альтернативу формулі Штайнмаєра. Політик таки сподівається, що Україна може піти цим шляхом, не заходячи далеко, щоб не пошкодити нашому суверенітету і територіальній цілісності більше, ніж вже є.

      Пристайко під час брифінгу сказав, що треба бути чесним перед собою і своїм народом для того, щоб Україну не змогли звинуватити у зриві домовленостей.

      Важливо: Україна у Мінську запропонувала нові зони для розведення військ: перелік і карта

      Якщо ми вже про щось домовляємося, то яким би не було болісними це рішення, ми повинні сказати своєму народу: це шлях до миру, який настане в майбутньому,
      – додав міністр.

      Вадим Пристайко нагадав, що формула Штайнмаєр була частиною Мінських домовленостей, затверджених попереднім урядом, а новий уряд лише виконує те, на що Україна погодилася.

      Яка альтернатива формулі Штайнмаєра?

      За словами Пристайка, якщо для українського народу ця ціна неприйнятна, то уряд буде змушений направити третину бюджету на армію для захисту територіальної цілісності.

      Я говорив уже, звертався до наших депутатів, якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину нашого бюджету з пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію, нашу армію і намагаємося захистити себе без мирного процесу,
      – зазначив міністр.

      Зауважимо, що акція протесту через формулу Штайнмаєра відбулася 14 жовтня. На марші "Ні капітуляції" вийшли люди у низці міст України, зокрема, – Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Хмельницькому. Як це було – читайте тут.

      Тим часом: У Мінську не змогли домовитись про розведення військ та обмін

      Що передбачає формула Штайнмаєра?

      • Фактично, формула Штайнмаєра передбачає порядок виконання пунктів, передбачених Мінськими угодами. Зокрема, формула передбачає здійснення політичних кроків разом з безпековими.
      • Відповідно до неї, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як на окупованих теритріях Сходу України пройдуть місцеві вибори.
      • Ці вибори повинні відбутись в ОРДЛО лише за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.

      Українська влада бачить реалізацію цього плану так:

      1. Виведення російських військ та найманців з Донбасу.
      2. Місцеві вибори на окупованому Донбасі за українським законодавством.
      3. Запровадження тимчасового особливого статус Донбасу на період виборів.
      4. Якщо ОБСЄ визнає вибори вільними і демократичними, особливий статус закріплюється на постійній основі.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Формула Штайнмаєра Вадим Пристайко Війна на Донбасі Війна Бюджет 2020
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