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      Если мы постоянно боимся реванша на выборах, то мы неадекватные, – Андрухович

      19 Читати новину українською
      Юрий Андрухович
      Юрий Андрухович / 24 канал

      Предвыборная президентская кампания еще не стартовала, а пессимистично настроенные украинцы уже говорят о возможном реванше. К весне, когда состоятся выборы, может многое измениться.

      Такое мнение в интервью журналу "Новое время" высказал украинский писатель и публицист Юрий Андрухович.

      "Чем ближе выборы, тем пессимистичнее настроены люди, говорят о возможном реванше. Выборы еще не завтра, поэтому не надо забивать себе голову пессимистичными мыслями. Если мы постоянно боимся реванша, если уже убедили себя в победе тех, кто способен реванш приблизить, то мы неадекватны", – заявил писатель.

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      Андрухович отметил, что выборы президента состоятся весной, а предвыборная кампания еще даже не стартовала. За это время может многое измениться.

      Зная наших политиков, это большой срок. То есть у каждого из них еще будет миллион шансов для самоуничтожения, провалов, для "все пропало", для ошибок, глупости и подлости, которые могут полностью перечеркнуть их предвыборные старания. Поэтому сегодня ждать и бояться какого-то определенного результата вряд ли разумно, мы не знаем, каким он будет,
      – объяснил писатель.

      Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания стартует 31 декабря 2018 года, то есть Центральная избирательная комиссия сможет регистрировать кандидатов, и станут известны первые фамилии официального списка участников гонки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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