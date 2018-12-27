Якщо ми постійно боїмося реваншу на виборах, то ми неадекватні, – Андрухович

Передвиборча президентська кампанія ще не стартувала, а песимістично налаштовані українці вже говорять про можливий реванш. До весни, коли відбудуться вибори, може багато чого змінитися.

Таку думку в інтерв’ю журналу "Новое время" висловив український письменник та публіцист Юрій Андрухович.

"Що ближче вибори, то песимістичніше налаштовані люди, говорять про можливий реванш. Вибори все ж ще не завтра, тому не треба забивати собі голову песимістичними думками. Якщо ми постійно боїмося реваншу, якщо вже переконали себе в перемозі тих, хто здатний реванш наблизити, то ми неадекватні", – заявив письменник.

Читайте також: Зеленський пішов: які зміни можуть принести люди не з політики?

Андрухович зауважив, що вибори президента відбудуться аж навесні, а передвиборча кампанія ще навіть не стартувала. За цей час може багато чого змінитися.

Знаючи наших політиків, це великий термін. Тобто у кожного з них ще буде мільйон шансів для самознищення, провалів, для "все пропало", для помилок, дурості і підлості, які можуть повністю перекреслити їхні передвиборні старання. Тому сьогодні чекати і боятися якогось певного результату навряд чи розумно, ми не знаємо, яким він буде,

– пояснив письменник.

Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Передвиборча кампанія стартує 31 грудня 2018 року, тобто Центральна виборча комісія зможе реєструвати кандидатів і стануть відомі перші прізвища офіційного списку учасників перегонів.