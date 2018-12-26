Коли відбудуться вибори Президента України: Порошенко розставив усі крапки над "і"

Президент України Петро Порошенко запевнив, що президентські вибори в Україні, незважаючи ні на що, все ж відбудуться 31 березня 2019 року, як і було заплановано раніше.

Таку заяву він зробив під час засідання РНБО, на якому обговорювалося питання продовження режиму воєнного стану.

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"Ми точно гарантуємо, що вибори президента відбудуться 31 березня 2019 року. Я про це заявляю", – наголосив він.

За його словами, ця дата є сталою, і ніщо на неї не вплине. Як приклад він навів дні, коли Україна відзначатиме Різдво, або коли їй нададуть Томос про автокефалію.

"Вибори президента України точно відбудуться 31 березня. Це так само точно, як і те, що Різдво нашої православної церкви – 7 січня. І так само точно, як те, що напередодні, у святий вечір, Україна отримає Томос", – додав Порошенко.

Нагадаємо, 26 листопада після прийняття закону щодо запровадження воєнного стану депутати також ухвалили постанову про проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року: за відповідне рішення проголосували 298 депутатів. 28 листопада цей документ підписав спікер парламенту Андрій Парубій, відтак він вступив у силу.