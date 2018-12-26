Актори і шоумени в політиці: які шанси на успіх?

Високі президентські рейтинги кандидатів – не політиків, зокрема, Зеленського і Вакарчука, демонструють повне розчарування українців у нинішніх політиках. Однак це ще не означає, що актори чи шоумени стануть успішними політиками. Вакарчук робив таку спробу, але довго не протримався…

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Які шанси на успіх у політиці в співаків, акторів і шоуменів, – далі в матеріалі 24 каналу.

Підтримка представників шоу-бізнесу – протестне голосування

На переконання фахівців, бажання українців підтримати на президентських виборах людину – не політика – декларування протесту щодо діючого правлячого класу, політичної еліти, що одні й ті самі прізвища фігурують у виборчих бюлетенях десятиліттями. За словами політолога Петра Олещука, саме тому наразі в керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, згідно опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, такий високий рівень популярності – 14,6% серед тих, хто визначився. Другий після Юлії Тимошенко, у якої 21,2% підтримки.



Українці втомилися бачити у владі одні й ті самі обличчя

А в другому турі Зеленський може перемогти і Юлію Тимошенко (23% проти 22%), і Петра Порошенка – 27,8% проти 22,2%. Вакарчук однозначно виграє в Порошенка: 24% проти 11%.

Зеленський виконує функцію мобілізації в політиці для участі в ній тих громадян, хто скептично налаштований. І це важливо. В суспільстві дуже сильні настрої щодо того, що не треба брати участь у виборах, оскільки всі політики – однакові,

– зауважує політолог Петро Олещук.

Не Рейганом єдиним

Як писав раніше сайт 24 каналу в статті "Актори та шоумени в політиці: феномен чи закономірність?", у світі є достатньо прикладів успішної політичної кар’єри акторів, шоуменів і коміків. Зокрема, президент США Рональд Рейган. Наразі така тенденція властива особливо Європі, де також зростає недовіра громадян до діючих політиків. Приміром, нинішній прем’єр Словенії Мар'ян Шарец – у минулому відомий комік.

Втім, на Заході, де закон – понад усе, стати ефективним управлінцем складно, але, в той же час, і шансів більше. Хоча також є неоднозначні випадки. Нинішнього президента США Дональда Трампа, з одного боку, можна вважати людиною не з системи, яка кинула виклик традиційній американській бюрократії. З іншого, століттями відпрацьована американська законодавча система стримувань і противаг не дозволяє Трампу робити необачні і авторитарні кроки.

В Україні багато хто з шоу-бізнесу або спорту намагався піти в політику, але або довго не протрималися, або почали виконувати функцію статиста на голосуваннях у Верховній Раді.

Святослав Вакарчук, співак

Святослав Вакарчук пішов із Ради, "щоб залишитися собою". Лідер гурту "Океан Ельзи" в 2007 році став депутатом Верховної Ради від блоку тодішнього президента Ющенка "Наша Україна – Народна самооборона". До цього співак виступав на концертах на підтримку Віктора Ющенка та брав активну участь у Помаранчевій революції.



Святослав Вакарчук довго в парламенті не пробув

В парламенті Вакарчук був членом комітету з питань свободи слова та інформації й членом груп з міжпарламентських зв'язків. За перший і єдиний рік роботи Вакарчук виступив у парламенті п'ять разів. Не подавав законопроектів. У 2008 році співак добровільно склав депутатські повноваження і пояснив це рішення тим, що "не хотів втратити себе".

В 2014 році Вакарчук активно брав участь у Революції гідності. Ще рік тому лідер "Океану Ельзи" був третім у президентських рейтингах. Наразі його показники значно нижчі – трохи більше 4%. На думку експертів, прихильники Вакарчука втомилися чекати, коли співак визначиться зі своєю участю у виборах президента.

Руслана Лижичко, співак

Переможниця Євробачення-2004 Руслана в 2006 році була обрана народним депутатом від блоку Ющенка "Наша Україна". Очолювала підкомітет з питань інформаційного забезпечення європейської та євроатлантичної інтеграції Комітету з питань європейської інтеграції. У 2007 році Руслана склала депутатські повноваження.



Руслані не дуже сподобалося у велиій політиці

Як пояснила співачка, вона відчула, що навколо відбувається лише клоунада і цирк, тому перестала ходити в парламент.

Злата Огнєвич, співачка

Співачка Злата Огнєвіч, яка здобула третє місце на Євробаченні в 2013 році, вже в 2014-му стала народним депутатом від фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка. Очолювала підкомітет з питань творчої діяльності, мистецтв, культурно-просвітницької політики Комітету з питань культури і духовності. До речі, не голосувала за законопроект, що накладав обмеження на право трансляції російських кінофільмів та законопроект про обов'язкове володіння держслужбовцями українською мовою.



Злата Огнєвич пішла з Верховної Ради, оскільки там нікого не цікавить культура

10 листопада 2015 року Злата Огнєвич склала депутатські повноваження. За її словами, в парламенті створюються непопулярні лобістські законопроекти, ведеться політична війна одного політичного угрупування проти іншого, а культура нікого не цікавить.

Денис Силантьєв, плавець

Призер літніх Олімпійських ігор-2000, чемпіон світу та Європи з плавання. В 2014 році став народним депутатом за списками "Радикальної партії" Олега Ляшка. На відміну від Злати Огнєвич, не йде з парламенту і займається законодавчою діяльністю.



Денис Силантьєв часто буває в теле- і радіоефірах

Але здебільшого є одним з авторів того чи іншого законопроекту. Причому в найрізноманітніших сферах: від гуманітарної – до безпекової і фінансової. Не виключено, що участь Силантьєва в розробці законопроектів символічна. Хоча активніше Силантьєв ходить по ефірах і займається медійно-піарною активністю партії Ляшка.

Олександр Волков, баскетболіст

Радянський і український баскетболіст російського походження. Політик, народний депутат України від Партії регіонів. Запам’ятався тим, що блокував регулярно трибуну Верховної Ради під час важливих голосувань.



Олександр Волков у Верховній Раді здійснював силовий захист трибуни

Зеленський – не Вакарчук

Експерти зауважують: ми мало знаємо про Зеленського як потенційного політика. Ще менше про його команду, погляди, ідеологію, позицію щодо важливих питань. Втім, як зауважує Олещук, Зеленський – не просто комік. Він уже давно – організатор. Бізнесмен у шоубізі, який побудував ефективну бізнес-модель.



Володимир Зеленський – людина дії

Зеленський – не Вакарчук. Поки не можна говорити про ефективність Зеленського як політика, але з Вакарчуком вони різні. Вакарчук за своїм психотипом має претензію на статус морального авторитета, відстороненого від процесу. А Зеленський – людина дії, він більшою мірою орієнтований на досягнення результату. І він відрізняється від інших представників шоубізу. Зеленський не стільки представник шоубізу, скільки бізнесмен. І в політиці поводитиметься інакше, ніж інші представники шоубізу,

– наголошує Петро Олещук.

Хоча, зазначає політолог, навички в політиці специфічні, і їх треба набувати на практиці. В свою чергу політолог Володимир Фесенко застерігає: є підозра, що в разі перемоги на виборах президента Зеленського або Вакарчука – людини не з політики – політичні еліти плюс олігархи можуть підстрахуватися і провести конституційну реформу з трансформації політичної системи в парламентську республіку, щоб обмежити вплив такого президента.