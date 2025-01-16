Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
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Що відомо про 100-річну угоду між Україною та Британією
Зеленський зауважив, що 100-річна угода стала принципово новим форматом відносин. За словами президента, найбільш близькі відносини зараз між Україною та Британією. Він зазначає, що деякі речі, які включені угоду, точно можна робити також з іншими державами.
Володимир Зеленський зазначив, що на 2025 рік Британія запланувала для України військової допомоги на 6,6 мільярда доларів, після чого щорічно виділятиме щонайменше 3 мільярди. Також передбачено економічну, технологічну та освітню взаємодію.
Є також і закрита, таємна частина угоди. Усе те, що дійсно нам додає стійкості та можливостей розвиватися,
– додав президент.
До слова, у ході візиту Кір Стармер та Володимир Зеленський зустрілися з виробниками дронів. Зеленський заявив, що ця сфера отримає ще більше інвестицій і 2025 рік оновить рекорд за обсягами українських дронів.
Лідерам показали дрони-бомбери, розвідувальні БпЛА, платформи – носії FPV-дронів вироблені українськими компаніями, а також разом із британськими партнерами.