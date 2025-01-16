Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова британського прем'єра Кіра Стармера в інтерв'ю виданню Sky News.

До теми Макрон і Стармер обговорюють відправку миротворчої місії в Україну, – The Telegraph

Що сказав Стармер про миротворців в Україні

Главі британського уряду поставили питання, чи готовий Лондон відігравати роль у будь-яких мирних переговорах стосовно України, зокрема і шляхом розгортання британських військ для підтримання миру. На це Стармер відповів, що не хоче "забігати наперед".

Але я дав зрозуміти, що ми зіграємо свою повну роль, тому що йдеться не тільки про суверенітет України,

– підкреслив він.

Прем'єр Британії зауважив, що мовиться також і про те, який вплив війна, яку розпочала Росія, матиме на Велику Британію, на цінності країни, свободу та демократію.

"Тому, якщо Росія досягне успіху в цій агресії, це вплине на всіх нас на дуже, дуже довгий час", – зауважив Стармер.

До цього Кір Стармер під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським також наголошував, що Сполучене Королівство завжди буде готове відігравати провідну роль у підтримці України.

Це те, що ми робили від початку цього конфлікту, це те, що ми прописали в нашій угоді про сторічне партнерство, яку ми сьогодні оголосили. Це показує наш чіткий намір, яку роль ми хочемо відігравати в наших відносинах і в цьому вимірі, це стосується того, щоб поставити Україну в найміцнішу позицію,

– заявив глава британського уряду.

Він також підкреслив, що Британія буде відігравати цю роль, показуючи прикладом те, що країна робить, як працює з союзниками та має з ними обговорення щодо гарантій на майбутнє та про безпеку.

До слова, Володимир Зеленський розповів, що Британія лише за 2025 рік передасть військову допомогу на суму обсягом у 6,6 мільярда доларів. З них більш ніж три мільярди доларів будуть обов'язковим щорічним обсягом.