Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова британского премьера Кира Стармера в интервью изданию Sky News.

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Что сказал Стармер о миротворцах в Украине

Главе британского правительства задали вопрос, готов ли Лондон играть роль в любых мирных переговорах по Украине, в том числе и путем развертывания британских войск для поддержания мира. На это Стармер ответил, что не хочет "забегать вперед".

Но я дал понять, что мы сыграем свою полную роль, потому что речь идет не только о суверенитете Украины,

– подчеркнул он.

Премьер Великобритании отметил, что говорится также и о том, какое влияние война, которую начала Россия, будет иметь на Великобританию, на ценности страны, свободу и демократию.

"Поэтому, если Россия достигнет успеха в этой агрессии, это повлияет на всех нас на очень, очень долгое время", – заметил Стармер.

До этого Кир Стармер во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским также отмечал, что Соединенное Королевство всегда будет готово играть ведущую роль в поддержке Украины.

Это то, что мы делали с начала этого конфликта, это то, что мы прописали в нашем соглашении о столетнем партнерстве, которое мы сегодня объявили. Это показывает наше четкое намерение, какую роль мы хотим играть в наших отношениях и в этом измерении, это касается того, чтобы поставить Украину в самую прочную позицию,

– заявил глава британского правительства.

Он также подчеркнул, что Великобритания будет играть эту роль, показывая примером то, что страна делает, как работает с союзниками и имеет с ними обсуждение относительно гарантий на будущее и о безопасности.

К слову, Владимир Зеленский рассказал, что Великобритания только за 2025 год передаст военную помощь на сумму объемом в 6,6 миллиарда долларов. Из них более чем три миллиарда долларов будут обязательным ежегодным объемом.