Актеры и шоумены в политике: какие шансы на успех?

Высокие президентские рейтинги кандидатов – не политиков, в частности, Зеленского и Вакарчука, демонстрируют полное разочарование украинцев в нынешних политиках. Однако это еще не означает, что актеры или шоумены станут успешными политиками. Вакарчук делал такую попытку, но долго не продержался...

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Каковы шансы на успех в политике у певцов, актеров и шоуменов, – далее в материале 24 канала.

Поддержка представителей шоу-бизнеса – протестное голосование

По мнению специалистов, желание украинцев поддержать на президентских выборах человека – не политика – декларирование протеста против действующего правящего класса, политической элиты, что одни и те же фамилии фигурируют в избирательных бюллетенях десятилетиями. По словам политолога Петра Олещука, поэтому пока у руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, такой высокий уровень популярности – 14,6% среди тех, кто определился. Второй после Юлии Тимошенко, у которой 21,2% поддержки.



Украинцы устали видеть у власти одни и те же лица

А во втором туре Зеленский может победить и Юлию Тимошенко (23% против 22%), и Петра Порошенко – 27,8% против 22,2%. Вакарчук однозначно выигрывает у Порошенко: 24% против 11%.

Зеленский выполняет функцию мобилизации в политике для участия в ней тех граждан, кто скептически настроен. И это важно. В обществе очень сильны настроения относительно того, что не надо участвовать в выборах, поскольку все политики – одинаковые,

– замечает политолог Петр Олещук.

Не Рейганом единым

Как писал ранее сайт 24 канала в статье "Актеры и шоумены в политике: феномен или закономерность?", в мире есть достаточно примеров успешной политической карьеры актеров, шоуменов и комиков. В частности, президент США Рональд Рейган. Сейчас такая тенденция свойственна особенно Европе, где также растет недоверие граждан к действующим политикам. К примеру, нынешний премьер Словении Марьян Шарец – в прошлом известный комик.

Впрочем, на Западе, где закон – превыше всего, стать эффективным управленцем сложно, но, в то же время, и шансов больше. Хотя также есть неоднозначные случаи. Нынешнего президента США Дональда Трампа, с одной стороны, можно считать человеком не из системы, которая бросила вызов традиционной американской бюрократии. С другой, веками отработанная американская законодательная система сдержек и противовесов не позволяет Трампу делать опрометчивые и авторитарные шаги.

В Украине многие из шоу-бизнеса или спорта пытался уйти в политику, но либо долго не продержались, либо начали выполнять функцию статиста на голосование в Верховной Раде.

Святослав Вакарчук, певец

Святослав Вакарчук ушел из Рады, "чтобы остаться собой". Лидер группы "Океан Эльзы" в 2007 году стал депутатом Верховной Рады от блока тогдашнего президента Ющенко "Наша Украина – Народная самооборона". До этого певец выступал на концертах в поддержку Виктора Ющенко и принимал активное участие в Оранжевой революции.



Святослав Вакарчук долго в парламенте не пробыл

В парламенте Вакарчук был членом комитета по вопросам свободы слова и информации и членом групп по межпарламентским связям. За первый и единственный год работы Вакарчук выступил в парламенте пять раз. Не подавал законопроектов. В 2008 году певец добровольно сложил депутатские полномочия и объяснил это решение тем, что "не хотел потерять себя".

В 2014 году Вакарчук активно участвовал в Революции достоинства. Еще год назад лидер "Океана Эльзы" был третьим в президентских рейтингах. Сейчас его показатели значительно ниже – не более 4%. По мнению экспертов, сторонники Вакарчука устали ждать, когда певец определится со своим участием в выборах президента.

Руслана Лыжичко, певец

Победительница Евровидения-2004 Руслана в 2006 году была избрана народным депутатом от блока Ющенко "Наша Украина". Возглавляла подкомитет по вопросам информационного обеспечения европейской и евроатлантической интеграции Комитета по вопросам европейской интеграции. В 2007 году Руслана сложила депутатские полномочия.



Руслане не очень понравилось в большой политике

Как пояснила певица, она почувствовала, что вокруг происходит только клоунада и цирк, поэтому перестала ходить в парламент.

Злата Огневич, певица

Певица Злата Огневич, которая заняла третье место на Евровидении в 2013 году, уже в 2014-м стал народным депутатом от фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко. Возглавляла подкомитет по вопросам творческой деятельности, искусства, культурно-просветительской политики Комитета по вопросам культуры и духовности. Кстати, не голосовала за законопроект, который накладывал ограничения на право трансляции российских кинофильмов и законопроект об обязательном владении госслужащими украинским языком.



Злата Огневич ушла из Верховной Рады, поскольку там никого не интересует культура

10 ноября 2015 года Злата Огневич сложила депутатские полномочия. По ее словам, в парламенте создаются непопулярные лоббистские законопроекты, ведется политическая война одной политической группировки против другой, а культура никого не интересует.

Денис Силантьев, пловец

Призёр летних Олимпийских игр-2000, чемпион мира и Европы по плаванию. В 2014 году стал народным депутатом по спискам "Радикальной партии" Олега Ляшко. В отличие от Златы Огневич, не уходит из парламента и занимается законодательной деятельностью.



Денис Силантьев часто бывает в теле- и радиоэфирах

Но в большинстве случаев является одним из авторов того или иного законопроекта. Причем в самых различных сферах: от гуманитарной – до безопасности и финансовой. Не исключено, что участие Силантьева в разработке законопроектов символическое. Хотя активнее Силантьев ходит по эфирам и занимается медийно-пиарной активностью партии Ляшко.

Александр Волков, баскетболист

Советский и украинский баскетболист российского происхождения. Политик, народный депутат Украины от Партии регионов. Запомнился тем, что блокировал регулярно трибуну Верховной Рады во время важных голосований.



Александр Волков в Верховной Раде осуществлял силовую защиту трибуны

Зеленский – не Вакарчук

Эксперты отмечают: мы мало знаем о Зеленском как потенциальном политике. Еще меньше о его команде, взглядах, идеологии, позиции относительно важных вопросов. Впрочем, как отмечает Олещук, Зеленский – не просто комик. Он уже давно – организатор. Бизнесмен в шоубизе, который построил эффективную бизнес-модель.



Владимир Зеленский – человек действия

Зеленский – не Вакарчук. Пока нельзя говорить об эффективности Зеленского как политика, но с Вакарчуком они разные. Вакарчук по своему психотипу имеет претензию на статус морального авторитета, отстраненного от процесса. А Зеленский – человек действия, он в большей степени ориентирован на достижение результата. И он отличается от других представителей шоубиза. Зеленский не столько представитель шоубиза, сколько бизнесмен. И в политике будет вести себя иначе, чем другие представители шоубиза,

– отмечает Петр Олещук.

Хотя, отмечает политолог, навыки в политике специфичны, и их надо приобретать на практике. В свою очередь политолог Владимир Фесенко предостерегает: есть подозрение, что в случае победы на выборах президента Зеленского или Вакарчука – человека не из политики – политические элиты плюс олигархи могут подстраховаться и провести конституционную реформу по трансформации политической системы в парламентскую республику, чтобы ограничить влияние такого президента .