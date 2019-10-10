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      Если не договорятся: Зеленский заговорил о проигрыше в судах с Коломойским

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      Зеленский допускает проигрыш в судах с Коломойским, если не договорятся
      Зеленский допускает проигрыш в судах с Коломойским, если не договорятся / Getty Images

      Владимир Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с бизнесменом и экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским, если не будет досудебных договоренностей.

      Однако договариваться должен независимый эксперт – "independent one", об этом президент сказал журналистам в Киеве во время пресс-брифинга на Kyiv Food Market.

      О главном: В ресторане с Президентом: пресс-марафон Зеленского с кофе и круассанами – трансляция, фото

      "В суде не все так честно, не все так чисто и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно на берегу, еще до суда, договориться", – пояснил он.

      В то же время Зеленский отметил, что поддержки с этой позиции не получил.

      А как я могу решать вопросы, не общаясь с людьми, с которыми должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста, – НБУ, Коломойский, суд ... Пусть сами занимаются,
      – добавил глава государства.

      При этом Зеленский добавил: если эти дела проиграют, то будут отвечать все причастные. Кроме того, президент подчеркнул, что будет защищать только позицию государства.

      Национализация "Приватбанка": коротко о главном

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
      • Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
      • В ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Пресс-марафон Зеленского Приватбанк Игорь Коломойский
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