Если не договорятся: Зеленский заговорил о проигрыше в судах с Коломойским
Владимир Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с бизнесменом и экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским, если не будет досудебных договоренностей.
Однако договариваться должен независимый эксперт – "independent one", об этом президент сказал журналистам в Киеве во время пресс-брифинга на Kyiv Food Market.
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"В суде не все так честно, не все так чисто и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно на берегу, еще до суда, договориться", – пояснил он.
В то же время Зеленский отметил, что поддержки с этой позиции не получил.
А как я могу решать вопросы, не общаясь с людьми, с которыми должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста, – НБУ, Коломойский, суд ... Пусть сами занимаются,
– добавил глава государства.
При этом Зеленский добавил: если эти дела проиграют, то будут отвечать все причастные. Кроме того, президент подчеркнул, что будет защищать только позицию государства.
Национализация "Приватбанка": коротко о главном
- Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
- Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
- Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).
- Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка".
- В ответ на что Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.