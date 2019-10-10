Если не договорятся: Зеленский заговорил о проигрыше в судах с Коломойским

Владимир Зеленский допускает проигрыш в судах в спорах с бизнесменом и экс-владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским, если не будет досудебных договоренностей.

Однако договариваться должен независимый эксперт – "independent one", об этом президент сказал журналистам в Киеве во время пресс-брифинга на Kyiv Food Market.

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"В суде не все так честно, не все так чисто и не во всех этих делах у нас может быть победа. Поэтому нужно на берегу, еще до суда, договориться", – пояснил он.

В то же время Зеленский отметил, что поддержки с этой позиции не получил.

А как я могу решать вопросы, не общаясь с людьми, с которыми должен решать этот вопрос? Тогда, пожалуйста, – НБУ, Коломойский, суд ... Пусть сами занимаются,

– добавил глава государства.

При этом Зеленский добавил: если эти дела проиграют, то будут отвечать все причастные. Кроме того, президент подчеркнул, что будет защищать только позицию государства.

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