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      Если Порошенко снова станет президентом: как это видит Коломойский

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      Коломойский заявил, что Порошенко повторно не станет президентом, а если станет, то он "уйдет на пенсию"
      Коломойский заявил, что Порошенко повторно не станет президентом, а если станет, то он "уйдет на пенсию" / Пресс-служба Президента Украины

      Украинский олигарх Игорь Коломойский в комментарии журналистке Сони Кошнкиний заявил, что пребывание Петра Порошенко в должности Президента Украины – полная безнравственность. Также бизнесмен считает, что второй раз его гарантом не изберут.

      Видео с интервью появилось на Youtube-канале KishkiNa.

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      По его словам, Коломойского, Порошенко повторно не станет Президентом "процентов на 99".

      Есть тысяча и одна причина, почему так не должно произойти. Не хочу поливать его грязью, он – Президент, его выбрал народ... Не хочу давать оценку его человеческим качествам, кроме одного я считаю, что во всей своей политической карьере на посту президента, я бы охарактеризовал это правление в двух словах – полная безнравственность. То есть, любые события он пытается превратить в плюсы своей политической карьеры. Это то, с чем я не могу мировоззренчески согласиться,
      – отметил олигарх.

      В то же время он добавил, что если Порошенко останется еще на пять лет, то "надо будет менять стратегию".

      "Нет-нет-нет, такого быть не может. Ну как такое может быть. Если такое произойдет, я скажу, что я вообще ни в чем не разбираюсь, тогда я уйду на пенсию окончательно", – отметил Коломойский.

      Также бизнесмен признался, что опасается, если приедет в Украину, то ему со стороны власти могут либо запретить или существенно осложнить выезд за границу, правда, уверен, что после выборов президента ситуация изменится.

      "Уже недолго осталось. Сколько терпеть еще пять месяцев осталось", – подытожил олигарх.

      Напомним, в интервью Кошкиной Игорь Коломойский также рассказал, что сейчас вынужден жить в Израиле . Некоторые СМИ такой шаг связывают с тяжбой по национализированного "Приватбанка", который когда-то ему принадлежал.

      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский Петр Порошенко Президент Украины
      Источник: 24 канал
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