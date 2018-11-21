Если Порошенко снова станет президентом: как это видит Коломойский

Украинский олигарх Игорь Коломойский в комментарии журналистке Сони Кошнкиний заявил, что пребывание Петра Порошенко в должности Президента Украины – полная безнравственность. Также бизнесмен считает, что второй раз его гарантом не изберут.

Видео с интервью появилось на Youtube-канале KishkiNa.

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По его словам, Коломойского, Порошенко повторно не станет Президентом "процентов на 99".

Есть тысяча и одна причина, почему так не должно произойти. Не хочу поливать его грязью, он – Президент, его выбрал народ... Не хочу давать оценку его человеческим качествам, кроме одного – я считаю, что во всей своей политической карьере на посту президента, я бы охарактеризовал это правление в двух словах – полная безнравственность. То есть, любые события он пытается превратить в плюсы своей политической карьеры. Это то, с чем я не могу мировоззренчески согласиться,

– отметил олигарх.

В то же время он добавил, что если Порошенко останется еще на пять лет, то "надо будет менять стратегию".

"Нет-нет-нет, такого быть не может. Ну как такое может быть. Если такое произойдет, я скажу, что я вообще ни в чем не разбираюсь, тогда я уйду на пенсию окончательно", – отметил Коломойский.

Также бизнесмен признался, что опасается, если приедет в Украину , то ему со стороны власти могут либо запретить или существенно осложнить выезд за границу, правда, уверен, что после выборов президента ситуация изменится.

"Уже недолго осталось. Сколько терпеть еще – пять месяцев осталось", – подытожил олигарх.