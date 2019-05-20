Если Раду распускают, она не успеет принять все, что хочет Зеленский, – политолог

Если Президент Украины Владимир Зеленский сможет реализовать свое решение о роспуске Верховной Рады, депутаты не успеют принять те законы, которые он от них требует.

Об этом в комментарии 24 каналу заявил политолог Николай Спиридонов.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. "Я очень прошу вас принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые избирательные списки", – сказал Зеленский в своей инаугурационной речи.

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Если депутаты действительно уйдут досрочно, думаю, что они не успеют все эти изменения внести. Что касается открытых избирательных списков, то, скорее всего, депутаты попытаются оставить смешанную систему. Довольно мало шансов за такой короткий срок изменить избирательную систему,

– прокомментировал заявление Президента политолог.

Ключевые моменты инаугурации Зеленского: смотрите видео

Он также отметил, что определенные элементы депутатской неприкосновенности должны остаться. Главным образом потому, что в Украине любая власть преследовала любую оппозицию. "Мы это видели в 2012 году, когда Тягнибок с Яценюком держались за свою неприкосновенность, потому что тогдашняя власть Януковича могла их посадить. Когда власть изменилась в 2014 году, то наоборот представители власти Януковича держались за свою неприкосновенность, потому что новая власть могла их посадить", – напомнил Спиридонов.

Поэтому для того, чтобы депутатов не преследовали, чтобы они чувствовали определенную защищенность, какие-то элементы неприкосновенности нужно оставить. Думаю, что они останутся. Президент, если мне не изменяет память, обещал не только с депутатов снять неприкосновенность, но и с себя, и с других государственных чиновников. То, что я услышал во время речи только о депутатах – это не на 100% честно. Поэтому я думаю, что далеко не все эти законодательные инициативы успеют произойти, потому что времени для этого уже мало,

– отметил политолог.

Вместе с тем, по его словам, остается открытым вопрос, хватит ли политической воли на роспуск Рады. "Потому что если депутаты начнут сопротивляться, то хватит ли мышц у Зеленского для того, чтобы поднять такой вес, я не уверен полностью. Пока я не вижу большой целесообразности в таком досрочном роспуске, потому что плановых выборов осталось менее полугода. В случае досрочных выборов это будет очень сумбурная избирательная кампания, сделанная за два месяца. Я бы все же хотел, чтобы она была классической. Но если это решение президента – пусть он соответственно приводит его к исполнению", – сказал Спиридонов.

Почему Зеленский не имел юридических оснований распустить Верховную Раду?​Украинский президент Владимир Зеленский уже не мог распустить Верховную Раду из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск. Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже. Ведь 27 мая начинается полугодичный срок до окончания полномочий парламента восьмого созыва. Однако в команде Зеленского опирались на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.



Почему нет юридических оснований распустить Раду: смотрите инфографику

Отметим, что Рада VIII созыва демонстрировала способность к оперативному голосования за отдельные решения, например, отстранение Виктора Януковича от власти или изменения в закон о Генеральной прокуратуре и назначения Юрия Луценко генпрокурором.