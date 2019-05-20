Якщо Раду розпускають, вона не встигне прийняти все, що хоче Зеленський, – політолог

Якщо Президент України Володимир Зеленський зможе реалізувати своє рішення про розпуск Верховної Ради, депутати не встигнуть прийняти ті закони, яких він від них вимагає.

Про це у коментарі 24 каналу заявив політолог Микола Спірідонов.

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Президент України Володимир Зеленський під час церемонії інавгурації заявив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. "Я дуже прошу вас прийняти закон про скасування депутатської недоторканності, закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті виборчі списки", – сказав Зеленський у своїй інавгураційній промові.

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Якщо депутати дійсно підуть достроково, думаю, що вони не встигнуть всі ці зміни внести. Що стосується відкритих виборчих списків, то, скоріше за все, депутати спробують лишити змішану систему. Досить мало шансів за такий короткий термін змінити виборчу систему,

– прокоментував заяву Президента політолог.

Ключові моменти інавгурації Зеленського: дивіться відео

Він також наголосив, що певні елементи депутатської недоторканості мають залишитись. Головним чином через те, що в Україні будь-яка влада переслідувала будь-яку опозицію. "Ми це бачили у 2012 році, коли Тягнибок з Яценюком тримались за свою недоторканість, бо тодішня влада Януковича могла їх посадити. Коли влада змінилась у 2014 році, то навпаки представники влади Януковича тримались за свою недоторканість, бо нова влада могла їх посадити", – нагадав Спірідонов.

Тому для того, аби депутатів не переслідували, аби вони відчували певну захищеність, якісь елементи недоторканності потрібно лишити. Думаю, що вони залишаться. Президент, якщо мені не зраджує пам'ять, обіцяв не лише з депутатів зняти недоторканність, а і з себе, і з інших державних чиновників. Те, що я прочув під час промови тільки про депутатів – це не на 100% чесно. Тому я думаю, що далеко не всі ці законодавчі ініціативи встигнуть відбутись, тому що часу для цього уже мало,

– наголосив політолог.

Разом з тим, за його словами, залишається відкритим питання, чи вистачить політичної волі на розпуск Ради. "Бо якщо депутати почнуть опиратись, то чи вистачить м’язів у Зеленського для того, аби підняти таку вагу, я не певен стовідсотково. Поки що я не бачу великої доцільності у такому достроковому розпуску, бо до планових виборів залишилось менше ніж півроку. У разі дострокових виборів це буде дуже сумбурна виборча кампанія, зроблена за два місяці. Я би все ж хотів, щоби вона була класичною. Але якщо це рішення президента – хай він відповідно приводить його до виконання", – сказав Спірідонов.

Чому Зеленський не мав юридичних підстав розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не міг розпустити Верховну Раду через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск. Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж. Адже 27 травня починається піврічний термін до закінчення повноважень парлменту восьмого скликання. Однак в команді Зеленського опирались на те, що де-факто коаліції не існує вже кілька років.



Чому немає юридичних підстав розпустити Раду: дивіться інфографіку

Зазначимо, що Рада VIII скликання демонструвала здатність до оперативного голосування за окремі рішення, наприклад, відсторонення Віктора Януковича від влади чи зміни до закону про Генеральну прокуратуру та призначення Юрія Луценка генпрокурором.