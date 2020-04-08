Если так пойдет и дальше, к зиме выгорит вся страна, – ГСЧС

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили о критической ситуации с пожарами в экосистемах. С начала 2020 года огонь уничтожил почти 18 тысяч гектаров.

О том, что количество и разрушительное влияние пожаров растут, сообщили в фейсбуке ГСЧС.

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По данным чрезвычайников, только в течение 7 апреля по всей Украине зафиксировали 541 случай возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах. Огонь охватил 703 гектара.

С начала 2020 года в ГСЧС зафиксировали 15 тысяч 491 случай возгораний. Пожары уничтожили 17 тысяч 914 гектаров экосистем.

Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна,

– отмечают в ГСЧС.

Чрезвычайники рекомендуют быть очень осторожными и помнить, что сухая растительность вспыхивает от малейшей искры, а пожар может распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути.

Категорически запрещено:

создавать свалки и сжигать отходы;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;

оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;

сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;

позволять детям играть со спичками и зажигалками.

Обратите внимание! Правительство на очередном заседании 8 апреля рассмотрит вопрос борьбы со сжиганием листьев, которое загрязняет воздух и убивает экосистему. Кабмин будет инициировать перед Радой повышение административных штрафов для поджигателей и возможную криминализацию поджогов.