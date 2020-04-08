13:11
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Если так пойдет и дальше, к зиме выгорит вся страна, – ГСЧС

      - Читати новину українською
      У ДСНС розповіли про складну ситуацію з пожежами в Україні / korrespondent.net

      В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили о критической ситуации с пожарами в экосистемах. С начала 2020 года огонь уничтожил почти 18 тысяч гектаров.

      О том, что количество и разрушительное влияние пожаров растут, сообщили в фейсбуке ГСЧС.

      Читайте также Чернобыльская зона горит уже четвертый день: последние новости и видео

      По данным чрезвычайников, только в течение 7 апреля по всей Украине зафиксировали 541 случай возгораний на открытых территориях и в природных экосистемах. Огонь охватил 703 гектара.

      С начала 2020 года в ГСЧС зафиксировали 15 тысяч 491 случай возгораний. Пожары уничтожили 17 тысяч 914 гектаров экосистем.

      Если так и дальше пойдет, к зиме выгорит вся страна,
      – отмечают в ГСЧС.

      Чрезвычайники рекомендуют быть очень осторожными и помнить, что сухая растительность вспыхивает от малейшей искры, а пожар может распространиться на большие территории, уничтожая все на своем пути.

      Категорически запрещено:

      • создавать свалки и сжигать отходы;
      • разводить костры в лесу и лесопосадках;
      • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички и окурки;
      • оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
      • сжигать стерню и растительные остатки на сельскохозяйственных полях;
      • позволять детям играть со спичками и зажигалками.

      Обратите внимание! Правительство на очередном заседании 8 апреля рассмотрит вопрос борьбы со сжиганием листьев, которое загрязняет воздух и убивает экосистему. Кабмин будет инициировать перед Радой повышение административных штрафов для поджигателей и возможную криминализацию поджогов.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар ГСЧС
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 07:46 Трамп допустил прекращение финансирования ВОЗ: причина
      Новини світу 4764
      сегодня , 09:42 От коронавируса в Украине умерли уже 52 человека: детали
      Лікування 35984
      сегодня , 10:44 Антирекорд в мире: за сутки в США от коронавируса умерло 1 736 человек
      Лікування 21397
      сегодня , 11:36 В ВСУ зафиксировали 5 случаев коронавируса
      Новини України 7333
      сегодня , 10:52 Чернобыльская зона горит уже четвертый день: последние новости и видео
      Новини України 21276
      сегодня , 08:03 Главные новости 7 апреля: план выхода из карантина и обращение Зеленского
      Новини України 36554
      сегодня , 09:55 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 209130
      сегодня , 12:14 COVID-19 в Киеве: заболели уже 294 человека
      Здорове життя 10568
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 От бедных к богатым: карантин наедине с Украиной, которую создали
      Павло Казарін
      сегодня , 10:34 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
      Ігор Саджениця
      Залиште відгук