Якщо так піде і далі, до зими вигорить вся країна, – ДСНС
У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій заявили про критичну ситуацію з пожежами в екосистемах. Від початку 2020 року вогонь знищив майже 18 тисяч гектарів.
Про те, що кількість та руйнівний вплив пожеж зростають, повідомили у фейсбуці ДСНС.
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За даними надзвичайників, лише впродовж 7 квітня по всій Україні зафіксували 541 випадок загорянь на відкритих територіях та в природних екосистемах. Вогонь охопив 703 гектари.
Від початку 2020 року ДСНС зафіксували 15 тисяч 491 випадок загорянь. Пожежі знищили 17 тисяч 914 гектарів екосистем.
Якщо так і далі піде, до зими вигорить вся країна,
– зазначають у ДСНС.
Надзвичайники рекомендують бути дуже обережними та пам’ятати, що суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа може поширитись на великі території, знищуючи все на своєму шляху.
Категорично заборонено:
- створювати смітники та спалювати відходи;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;
- дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.
Зверніть увагу! Уряд на черговому засіданні 8 квітня розгляне питання боротьби з палінням листя, яке забруднює повітря та вбиває екосистему. Кабмін ініціюватиме перед Радою підвищення адміністративних штрафів для паліїв та можливу криміналізацію підпалів.
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