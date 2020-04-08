Якщо так піде і далі, до зими вигорить вся країна, – ДСНС

У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій заявили про критичну ситуацію з пожежами в екосистемах. Від початку 2020 року вогонь знищив майже 18 тисяч гектарів.

Про те, що кількість та руйнівний вплив пожеж зростають, повідомили у фейсбуці ДСНС.

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За даними надзвичайників, лише впродовж 7 квітня по всій Україні зафіксували 541 випадок загорянь на відкритих територіях та в природних екосистемах. Вогонь охопив 703 гектари.

Від початку 2020 року ДСНС зафіксували 15 тисяч 491 випадок загорянь. Пожежі знищили 17 тисяч 914 гектарів екосистем.

Якщо так і далі піде, до зими вигорить вся країна,

– зазначають у ДСНС.

Надзвичайники рекомендують бути дуже обережними та пам’ятати, що суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа може поширитись на великі території, знищуючи все на своєму шляху.

Категорично заборонено:

створювати смітники та спалювати відходи;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;

дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

Зверніть увагу! Уряд на черговому засіданні 8 квітня розгляне питання боротьби з палінням листя, яке забруднює повітря та вбиває екосистему. Кабмін ініціюватиме перед Радою підвищення адміністративних штрафів для паліїв та можливу криміналізацію підпалів.