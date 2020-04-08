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      Якщо так піде і далі, до зими вигорить вся країна, – ДСНС

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      У ДСНС розповіли про складну ситуацію з пожежами в Україні / korrespondent.net

      У Держслужбі України з надзвичайних ситуацій заявили про критичну ситуацію з пожежами в екосистемах. Від початку 2020 року вогонь знищив майже 18 тисяч гектарів.

      Про те, що кількість та руйнівний вплив пожеж зростають, повідомили у фейсбуці ДСНС.

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      За даними надзвичайників, лише впродовж 7 квітня по всій Україні зафіксували 541 випадок загорянь на відкритих територіях та в природних екосистемах. Вогонь охопив 703 гектари.

      Від початку 2020 року ДСНС зафіксували 15 тисяч 491 випадок загорянь. Пожежі знищили 17 тисяч 914 гектарів екосистем.

      Якщо так і далі піде, до зими вигорить вся країна,
      – зазначають у ДСНС.

      Надзвичайники рекомендують бути дуже обережними та пам’ятати, що суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа може поширитись на великі території, знищуючи все на своєму шляху.

      Категорично заборонено:

      • створювати смітники та спалювати відходи;
      • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
      • палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;
      • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
      • спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;
      • дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

      Зверніть увагу! Уряд на черговому засіданні 8 квітня розгляне питання боротьби з палінням листя, яке забруднює повітря та вбиває екосистему. Кабмін ініціюватиме перед Радою підвищення адміністративних штрафів для паліїв та можливу криміналізацію підпалів.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Пожежа Надзвичайні ситуації ДСНС
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