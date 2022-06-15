Есть 2 причины, – в МВД объяснили, почему в Украине погибли многие российские офицеры

Вооруженные Силы Украины часто ликвидируют российских офицеров или даже генералов. Однако они продолжают ехать в Украину, чтобы мотивировать своих военных.

Об этом 24 канала рассказал советник главы МВД Ростислав Смирнов. По его словам, есть две причины, почему гибнут российские офицеры.

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"Во-первых, больше потерь мы им нанесли в первые дни войны. Очень много офицерского состава, в том числе и генералов, ехали сюда, потому что думали, что это будет "легкая прогулка", - заметил Смирнов.

Он говорит. что украинцы слышали перехваченные разговоры. Российские офицеры реально думали, что приедут на 3 – 4 дня , а затем получат ордена. То есть многие офицеры и генералы уехали именно из-за этого.

Во-вторых, мы должны понимать, что мотивация русских солдат равна нулю. И мы это тоже слышим по перехваченным разговорам. Меньше всего наша контратака, и они начинают сдавать позиции,

– отметил Смирнов.

Советник главы МВД объяснил, что у кафиров нет мотивации. "Ведь мы стоим на своей земле и понимаем, что мы защищаем, а ведь они просто за деньги воюют. Поэтому офицеры приезжают, чтобы хоть немного поднять моральный дух оккупантов", - считает он.

Но, по мнению Смирнова, российские генералы не столь идейны, что сами сюда хотят приезжать. Их отправляют в Украину за провалы российской армии, чтобы они руководили подразделениями, потому что офицеры отказываются выполнять приказы.

Ростислав Смирнов о потерях оккупантов, боях за Северодонецк и поставках оружия:



Потери врага по состоянию на 15 июня

К слову, украинские бойцы эффективно борются с пришедшими на нашу землю российскими захватчиками. Только за сутки ряда "двухсотых" пополнили 250 кафиров. Всего с начала войны ВСУ ликвидировали 32 750 россиян .

Какие потери врага в технике:

танков – 1440 (+6),

боевых бронированных машин – 3528 (+25),

артиллерийских систем – 722 (+1),

РСЗО – 230 (+1),

средств ПВО – 97 (+0),

самолетов – 213 (+0),

вертолетов – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3),

крылатых ракет – 129 (+4),

кораблей /катеров – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12),

специальной техники – 55 (+1).

Наибольшие потери у врага – на Бахмутском, а также в Северодонецком направлениях. Заметим, что за сутки 14 июня нашим военным удалось уничтожить 4 вражеских крылатых ракет, а также подбить 6 танков и 25 боевых бронированных машин.

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