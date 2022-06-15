Про це 24 каналу розповів радник глави МВС Ростислав Смірнов. За його словами, є дві причини, чому гинуть російські офіцери.

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"По-перше, найбільше втрат ми їм завдали у перші дні війни. Дуже багато офіцерського складу, зокрема і генералів, їхали сюди, бо думали, що це буде "легенька прогулянка", – зауважив Смірнов.

Він каже. що українці чули перехоплені розмови. Російські офіцери реально думали, що приїдуть на 3 – 4 дні, а потім отримають ордени. Тобто багато офіцерів та генералів поїхали саме через це.

По-друге, ми маємо розуміти, що мотивація російських солдат рівна нулю. І ми це теж чуємо по перехоплених розмовах. Найменше наша контратака, і вони починають здавати позиції,

– зазначив Смірнов.

Радник глави МВС пояснив, що в окупантів немає мотивації. "Адже ми стоїмо на своїй землі і розуміємо, що ми захищаємо, а вони ж просто за гроші воюють. Тому офіцери приїжджають, щоб хоч трохи підняти моральний дух окупантів", – вважає він.

Але, на думку Смірнова, російські генерали не настільки ідейні, що самі сюди хочуть приїжджати. Їх відправляють в Україну за провали російської армії, щоб вони керували підрозділами, бо офіцери відмовляються виконувати накази.

Ростислав Смірнов про втрати окупантів, бої за Сєвєродонецьк та поставки зброї:



Втрати ворога станом на 15 червня

До слова, українські бійці ефективно борються з російськими загарбниками, які прийшли на нашу землю. Лише за добу лави "двохсотих" поповнили 250 окупантів. загалом з початку війни ЗСУ ліквідували 32 750 росіян.

Які втрати ворога у техніці:

танків – 1440 (+6),

бойових броньованих машин – 3528 (+25),

артилерійських систем – 722 (+1),

РСЗВ – 230 (+1),

засобів ППО – 97 (+0),

літаків – 213 (+0),

гелікоптерів – 179 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591 (+3),

крилатих ракет – 129 (+4),

кораблів /катерів – 13 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2485 (+12),

спеціальної техніки – 55 (+1).

Найбільші втрати у ворога – на Бахмутському, а також Сєвєродонецькому напрямках. Зауважимо, що за добу 14 червня нашим військовим вдалось знищити 4 ворожі крилаті ракети, а також підбити 6 танків та 25 бойових броньованих машин.

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