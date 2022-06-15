Про це 24 каналу розповів радник глави МВС Ростислав Смірнов. За його словами, Сєвєродонецьк не стане другим Маріуполем.

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Він каже, що російські загарбники вже намагалися взяти місто в кільце, але в них нічого не вийшло.

У Сєвєродонецьку взагалі немає змоги брати місто в кільце. Його можна охопити лише разом з іншими містами, зокрема і Лисичанськом. Такі спроби теж були, але зараз це практично неможливо,

– заявив Смірнов.

Радник глави МВС додав, що Сєвєродонецьк не може стати "Маріуполем-2": хоч усі мости зруйновані, але сполучення між містами є.

"Ми можемо доправляти туди боєкомплекти, військових та забирати поранених. Тому можливості взяти місто в кільце точно немає", – зазначив він.

За його словами, Маріуполь взяли в кільце і не було змоги звідти вийти. Водночас з Сєвєродонецьком такої ситуації немає.

"Є план Б – підхід до Лисичанська, а там тримати форпост буде набагато простіше й ефективніше. Там кращі позиції, є річка Сіверський Донець, а місто розташоване на підвищенні", – пояснив Смірнов.

Але, як зауважив радник, ЗСУ стоять на кожному метрі своєї землі і не готові так просто відходити назад. Поки ситуація важка, але вона не критична, адже сполучення з іншими містами є. Він запевнив, що можливості взяти ці регіони в кільце немає, проте захопити їх умовно ворог може.

Чому в Лисичанську буде легше оборонятися

Смірнов каже, що на це кілька причин.

По-перше, річка, бо через неї окупантам важко буде переправляти свої війська. По-друге, Лисичанськ розташований на підвищенні і там буде простіше обстрілювати позиції окупантів. До того ж до цього міста ми можемо постачати все, що потрібно для оборони,

– відповів він

Радник глави МВС зазначив, що наразі наші військові стоять в Сєвєродонецьку, і будуть стояти далі. "І найкритичніше, що може там бути, – це відступ до Лисичанська. Але таке рішення буде приймати Генштаб, поки що про це не говорять", – додав він.

Ситуація в Сєвєродонецьку: останні новини

Найбільш гарячим напрямком на Донбасі досі залишається боротьба за Сєвєродонецьк. Ситуація на полі бою постійно змінюється через високу інтенсивність бойових дій.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілюють наші позиції з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Але, попри значну перевагу противника в озброєнні, нашим воїнам вдається успішно відбивати спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці. Бойові дії тривають.

Зранку 15 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють ворогу просунутися до Лисичанська.

Британська розвідка повідомляє, що бої за місто з поперемінним успіхом тривають. Після більш ніж місяця важких боїв російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька.

У мережі опублікували нове відео з міста. На жахливих кадрах повністю обгорілі багатоповерхівки та палаючий ліс навкруги. Як виглядає місто – дивіться тут.

Відео до теми – у Сєвєродонецьку Росія зосередиться на заводі "Азот", – британська розвідка