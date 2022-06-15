Про це 24 каналу розповів радник глави МВС Ростислав Смірнов. За його словами, Сєвєродонецьк не стане другим Маріуполем.
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Він каже, що російські загарбники вже намагалися взяти місто в кільце, але в них нічого не вийшло.
У Сєвєродонецьку взагалі немає змоги брати місто в кільце. Його можна охопити лише разом з іншими містами, зокрема і Лисичанськом. Такі спроби теж були, але зараз це практично неможливо,
– заявив Смірнов.
Радник глави МВС додав, що Сєвєродонецьк не може стати "Маріуполем-2": хоч усі мости зруйновані, але сполучення між містами є.
"Ми можемо доправляти туди боєкомплекти, військових та забирати поранених. Тому можливості взяти місто в кільце точно немає", – зазначив він.
За його словами, Маріуполь взяли в кільце і не було змоги звідти вийти. Водночас з Сєвєродонецьком такої ситуації немає.
"Є план Б – підхід до Лисичанська, а там тримати форпост буде набагато простіше й ефективніше. Там кращі позиції, є річка Сіверський Донець, а місто розташоване на підвищенні", – пояснив Смірнов.
Але, як зауважив радник, ЗСУ стоять на кожному метрі своєї землі і не готові так просто відходити назад. Поки ситуація важка, але вона не критична, адже сполучення з іншими містами є. Він запевнив, що можливості взяти ці регіони в кільце немає, проте захопити їх умовно ворог може.
Чому в Лисичанську буде легше оборонятися
Смірнов каже, що на це кілька причин.
По-перше, річка, бо через неї окупантам важко буде переправляти свої війська. По-друге, Лисичанськ розташований на підвищенні і там буде простіше обстрілювати позиції окупантів. До того ж до цього міста ми можемо постачати все, що потрібно для оборони,
– відповів він
Радник глави МВС зазначив, що наразі наші військові стоять в Сєвєродонецьку, і будуть стояти далі. "І найкритичніше, що може там бути, – це відступ до Лисичанська. Але таке рішення буде приймати Генштаб, поки що про це не говорять", – додав він.
Ситуація в Сєвєродонецьку: останні новини
- Найбільш гарячим напрямком на Донбасі досі залишається боротьба за Сєвєродонецьк. Ситуація на полі бою постійно змінюється через високу інтенсивність бойових дій.
- На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілюють наші позиції з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.
- Але, попри значну перевагу противника в озброєнні, нашим воїнам вдається успішно відбивати спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці. Бойові дії тривають.
- Зранку 15 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють ворогу просунутися до Лисичанська.
- Британська розвідка повідомляє, що бої за місто з поперемінним успіхом тривають. Після більш ніж місяця важких боїв російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька.
- У мережі опублікували нове відео з міста. На жахливих кадрах повністю обгорілі багатоповерхівки та палаючий ліс навкруги. Як виглядає місто – дивіться тут.
Відео до теми – у Сєвєродонецьку Росія зосередиться на заводі "Азот", – британська розвідка