Окупанти постійно б’ють артилерією по місту, внаслідок чого там постійно виникає дим чи пожежі. Нове відео оприлюднили в телеграмі "Слуги народу".

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На кадрах можна побачити, що ледь не кожна багатоповерхівка тепер повністю чорна та обгоріла від обстрілів російських загарбників. А навколо міста палає ліс.

Як зараз виглядає Сєвєродонецьк: дивіться відео



Ситуація в Сєвєродонецьку: останні новини

Найбільш важким напрямком на Донбасі досі залишається боротьба за Сєвєродонецьк. Останні новини звідти повідомив Генштаб Збройних Сил України.

Ситуація на полі бою постійно змінюється через високу інтенсивність бойових дій. На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Також загарбники продовжують цинічні обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно.

Але, попри значну перевагу противника у озброєнні, нашим воїнам вдається успішно відбивати спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці. Бойові дії тривають.

Зранку 15 червня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють ворогу просунутися до Лисичанська. Росіяни ж масовано обстрілюють заводи, багатоповерхівки та приватні будинки.

За його словами, окупанти обстріляли споруди колишнього заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу". Впродовж 14 червня там постраждало щонайменше 8 будинків.

Напередодні керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів, що на території "Азоту" стоять українські військові, які тримають оборону в промисловій зоні міста. За його словами, там також залишилися близько 500 цивільних людей.

Британська розвідка повідомляє, що бої за місто з поперемінним успіхом тривають. Після більш ніж місяця важких боїв, російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька. "Російська тактика – це інтенсивне використання артилерії, завдала великої побічної шкоди всьому місту", – відзначили фахівці.

Відео до теми – битва за Сєвєродонецьк: яка зараз ситуація у місті