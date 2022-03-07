Есть 2 варианта развития событий, – Бабченко о сценариях российско-украинской войны

Россия цинично продолжает свою агрессию против Украины. Есть два варианта, как будут дальше развиваться события.

Речь идет о деморализации или о полном разрушении украинских городов. Об этом в эфире 24 канала сказал журналист Аркадий Бабченко.

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Первый вариант

По его словам, первый вариант – российская армия в ближайшие дни полностью деморализуется и "рассыплется".

Тогда их (оккупантов – 24 канал) можно будет брать "голыми руками" или вообще не надо будет брать,

– подчеркнул Бабченко.

Российские боевики все бросят и начнут полями возвращаться в Россию. Деморализация среди оккупантов происходит действительно с невероятной скоростью. Это вариант, на который очень хочется надеяться.

Второй вариант

Однако, по мнению журналиста, второй вариант более вероятен. Так как оккупантам не нужна мотивация. Они придумывают ее благодаря телевизору, или включают в голове. Поэтому россияне могут придумать, что Украина – "русская земля".

Они уже поняли, что легкой прогулки не будет, что "операция по освобождению" не удалась. Поэтому перейдут не к освобождению, а к завоеванию,

– сказал Бабченко.

Он объяснил, что завоевывать оккупанты могут только одним способом – разрушать города и входить в развалины, заваливая их трупами.

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