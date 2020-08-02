Ранее министр иностранных дел заявлял, российская агрессия в Украине продолжается уже дольше, чем Вторая мировая война. Поэтому в МИД есть 3 основные задачи, чтобы ее прекратить, а Россию привлечь к ответственности за совершенное преступление.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "БезМаски-шоу". Министр также поделился, какие задачи поставил президент.

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► Первая – это мир.

"Когда я стал министром, я сразу начал возрождать нормандский формат на уровне министров иностранных дел. Потому что задача стояла максимально вовлекать Россию в диалог для того, чтобы искать решения и строить такие дипломатические комбинации, которые будут способствовать деоккупации наших территорий и возвращению мира в Украину" , – отметил Кулеба.

► Вторая – привлечение России к ответственности за совершенное преступление агрессии.

По словам министра, это то, что они сейчас делают через международные институты.

"Мы подали документы "мемо" в Трибунал по морскому праву. То есть, мы продолжаем все эти дела. Для нас принципиально важно установить все юридические факты нарушения Россией международного права. И чтобы она несла за это ответственность", – подтвердил Дмитрий Кулеба.

Что известно о меморандуме?

Сроки подачи Украиной соответствующего меморандума установили в конце ноября 2019 года. Согласно расписанию, МИД должно было подать документ до 24 мая. Украина потребует от России моральной и материальной компенсации для украинских моряков.



Ранее в МИД Украины заявили, что украинская сторона прилагает усилия для установления арбитражным судом нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву во время захвата и удержания украинских военных судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", а также 24 членов их экипажей.

► Третья задача – это дезинтегрировать Украину с вот этого российского политического мира и продолжать интегрировать нас в западный мир.

Сейчас в ведомстве над этим также планово работают. Недавно Кабмин принял решение о выходе Украины из очередного соглашения, заключенного в рамках СНГ (Содружества независимых государств).



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала

Министр также отметил, что регулярно общается с президентом и контактирует по различным вопросам.

Он ставит какие-то задачи, или я его информирую о том, что мы делаем. И мы говорим не только о России, но безусловно и по России я постоянно докладываю ему о том, что происходит,

– сказал Кулеба.

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