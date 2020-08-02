Раніше міністр закордонних справ заявляв, російська агресія в Україні триває вже довше, ніж Друга світова війна. Тому в МЗС є 3 основні завдання, щоб її припинити, а Росію притягнути до відповідальності за вчинений злочин.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "БезМаски-шоу". Міністр також поділився, які завдання поставив президент.

Читайте першу частину інтерв'ю Як правильно спланувати відпустку за кордоном: ексклюзивне інтерв'ю з Кулебою

► Перша – це мир.

"Коли я став міністром, я одразу почав відроджувати нормандський формат на рівні міністрів закордонних справ. Тому що завдання стояло максимально втягувати Росію в діалог для того, щоби шукати рішення й будувати такі дипломатичні комбінації, які сприятимуть деокупації наших територій і поверненню миру в Україну", – зазначив Кулеба.

► Друга – притягнення Росії до відповідальності за вчинений злочин агресії.

За словами міністра, це те, що вони зараз роблять через міжнародні інституції.

"Ми подали документи "мемо" в Трибунал із морського права. Тобто, ми продовжуємо всі ці справи. Для нас принципово важливо встановити всі юридичні факти порушення Росією міжнародного права. І щоби вона несла за це відповідальність", – ствердив Дмитро Кулеба.

Що відомо про меморандум? Терміни подання Україною відповідного меморандуму встановили наприкінці листопада 2019 року. Згідно з розкладом, МЗС мала подати документ до 24 травня. Україна вимагатиме від Росії моральної та матеріальної компенсації для українських моряків.



Раніше в МЗС України заявили, що українська сторона докладає зусиль для встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН з морського права під час захоплення та утримання українських військових суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", а також 24 членів їх екіпажів.

► Третя задача – це дезінтегрувати Україну з ось цього російського політичного світу і продовжувати інтегрувати нас у західний світ.

Зараз у відомстві над цим також планово працюють. Нещодавно Кабмін ухвалив рішення про вихід України з чергової угоди, укладеної в рамках СНД (Співдружності незалежних держав).



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу

Міністр також зазначив, що регулярно спілкується з президентом та контактує з різних питань.

Він ставить якісь задачі, або я його інформую про те, що ми робимо. І ми говоримо не лише про Росію, але безумовно й щодо Росії я постійно доповідаю йому про те, що відбувається,

– сказав Кулеба.

Дивіться повне відео інтерв'ю 24 каналу з Дмитром Кулебою: