Есть армия, вооружение, стингеры, – глава Черниговской ОВА о том, как невесело у них россиянам

Вячеслав Чаус заверил, что ситуация в Чернигове контролируемая. Он призвал местных жителей не паниковать, ведь наши военные активно справляются с врагом.

Сейчас в Чернигове и по области нет электроснабжения. Однако коммунальные службы уже работают над устранением проблемы.

К теме В селе Мохнатин возле Чернигова оккупанты расстреляли трех подростков

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что имеет оптимистичные прогнозы по возобновлению электроснабжения. Он успокоил людей, которые в соцсетях пишут, что в Чернигове все пропало и армии нет.

Есть армия, есть вооружение, есть стингеры, есть энлавы, есть другое мощное вооружение в городе Чернигове и около города Чернигова. Наши Вооруженные силы мощные и наносят ежечасно мощные удары по силам российского противника,

– сказал Чаус.

Он заверил, что россиянам сейчас невесело возле Чернигова и других населенных пунктов области.

В настоящее время власти максимально обеспечивают гуманитарные грузы.

К теме смотрите видео, как оккупанты ночью обстреляли дом в Киеве: