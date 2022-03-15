Есть большая угроза, – в МВД предупредили о массовых диверсионных группах на Волыни

Оккупанты продолжают атаковать Украину не только войсками, но и диверсионно-разведывательными группами. В частности, их может стать значительно больше на Волыни.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Вадим Денисенко – советник министра внутренних дел Украины. По его словам, угроза остается большой.

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Денисенко: Ключевое – это количество диверсантов

Денисенко отметил, что в ближайшие дни в Украине будут продолжаться обстрелы городов и попытки прорывов, однако единственным исключением является Волынская область.

Есть большая угроза проникновения ДРГ. Из того, что мы понимаем и из того, что мы видим,

– предупредил он.

Советник главы МВД успокоил, что они понимают, где именно диверсанты могут проходить и что собираются делать. Мол, неожиданностей нет.

"Фактически что они могут делать более или менее понятно, но ключевая история – это безусловно количество", – добавил он.

Как отметил Денисенко, диверсионных групп просто может быть очень много, но украинских сил достаточно для достойного отпора.