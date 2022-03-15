Про це в ефірі 24 каналу розповів Вадим Денисенко – радник міністра внутрішніх справ України. За його словами, загроза залишається великою.

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Денисенко: Ключове – це кількість диверсантів

Денисенко зауважив, що найближчими днями в Україні продовжуватимуться обстріли міст і спроби проривів, проте єдиним винятком є Волинська область.

Є велика загроза проникнення ДРГ. З того, що ми розуміємо і з того, що бачимо,

– попередив він.

Радник очільника МВС заспокоїв, що вони розуміють, де саме диверсанти можуть проходити і збираються робити. Мовляв, несподіванок немає.

"Фактично що вони можуть робити більш-менш зрозуміло, але ключова історія – це безумовно кількість", – додав він.

Як зазначив Денисенко, диверсійних груп просто може бути дуже багато, але українські сили є достатні для гідної відсічі.