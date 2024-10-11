Почувствовал силу: кто может организовать следующий "поход на Москву"

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал открыто атаковать Кремль. Он посоветовал российским властям наладить "грамотную систему миграционного контроля". Мол, "если Владимир Путин и его друзья не будут слушать его, то он устроит бунт в России".

Такое мнение 24 Каналу высказал писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, заметив, что Кадыров почувствовал силу. Тот, кто думает, что он "прогнется", глубоко ошибается. Глава Чечни вполне реально может организовать "поход на Москву".

Смотрите также Кадыров первым предаст Путина: каковы отношения Чечни с Кремлем

Какой вопрос Кадыров может поднять для бунта в России

По словам Мурзагулова, Рамзан Кадыров открытым текстом говорит российскому диктатору Владимиру Путину и его друзьям, мол, "если вы не будете следовать моим приказам, в частности, о том, кому должны принадлежать те или иные бизнесы, кто должен жить, а кто должен умереть по моему приказу, тогда я устрою в России настоящий черный бунт".

Он прекрасно понимает, что хватит одной спички, чтобы все сгорело настолько быстро, что никто и глазом не моргнет. Россия превратится в большой эмират во главе с пашой Кадыровым. Это на самом деле очень легко сделать,

– подчеркнул оппозиционер.

Об этом, в частности, свидетельствуют межнациональные и межрелигиозные проблемы. В России серьезно издеваются над мусульманами. А в городе-миллионнике Москве только 4 мечети, где поместится максимум несколько десятков тысяч человек, другие же вынуждены молиться в грязи.

Еще и вокруг, когда будешь идти на улице, будут раздаваться крики, потому что ты просто выглядишь не "по-русски". Это государство находится на грани коллапса. И я вообще не понимаю, как они позволили раскачать так называемый "русский мир". Половина людей в России могут считать себя не русскими. В их паспортах пишет условно "мама – татарка, папа – башкир, дядя – украинец",

– отметил Ростислав Мурзагулов.

И Кадыров напоминает, что может в любой момент поставить на уши Россию, если с ним будут плохо обращаться. Он почувствовал "запах крови" и свою силу. Оппозиционер поспорил, что глава Чечни вряд ли "ляжет" под путинских людей, например олигарха Сулеймана Керимова и главу администрации Путина Антона Вайно. Поэтому, Кадыров может действительно организовать "поход на Москву" и использовать для этого вопрос мусульманства.

К слову, в России началась кровавая борьба между кланами из-за распределения компании "Wildberries", принадлежащей семье Бакальчуков. Путинские люди заказали убийство главы Чечни Рамзана Кадырова, а тот, в свою очередь, объявил кровную месть.