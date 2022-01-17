Есть четкие планы, - в Эстонии готовы разместить тысячи военных быстрого реагирования НАТО
Источник:ERR
В Эстонии выразили готовность разместить силы быстрого реагирования НАТО на территории страны. Речь идет об около 5 тысячах военных.
Об этом сообщил канцлер эстонского министерства обороны кущи Сальм. Он отметил, что есть четкое понимание того, что в плане политики сдерживания Балтийский регион необходимо укрепить.
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Есть четкие планы, как это сделать в случае необходимости. В Эстонии все готово на случай прибытия сил быстрого реагирования НАТО численностью до 5 тысяч человек,
– сказал Кусты Сальм.
По его словам, территория для размещения подразделений есть в городе Тапа, в частности там можно складывать оборудование, оружие и раздавать его военным. В то же время канцлер добавил, если мест не будет, то солдат можно будет разместить в палатках. Если же бойцы на длительное время будут оставаться в Эстонии, то для них построят казармы.Обратите внимание! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса есть 40 тысяч войск, которые могут очень быстро перемещаться.
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