"Есть даже случаи смертей": в первые недели войны мужчины бежали за границу тропами

С начала войны России против Украины многие мужчины призывного возраста противоправно уехали из страны. Ища, как незаконно пересечь границу, они подвергали себя опасности, а кое-кто погиб.

Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат Евгения Кравчук. Она отметила, что эти мужчины однозначно будут нести ответственность.

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Мужчин вели тропами

По ее словам, для всех ответственность одинакова – это штраф, поскольку они нелегально пересекли административную границу. В то же время сейчас еще дискутируют над тем, стоит ли ее делать уголовной.

"Это правда, что в первые недели войны мужчины выезжали за деньги. Случалось, что их вели какими-то тропами, пешеходными маршрутами. Есть даже случаи смертей, когда они где-то терялись, замерзали и так далее", – сообщила Кравчук.

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