Есть дети и среди погибших, и среди раненых, – Братчук о вражеском обстреле Одесской области

Вооруженные силы России в ночь на 1 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. Для этого оккупанты использовали стратегическую авиацию со стороны Черного моря. Известно попадание в многоэтажку и две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе.

На очередной акт терроризма россиян отреагировал представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Братчук записал видеообращение

По словам спикера Одесской ОВА, в результате удара по многоэтажке известно о 14 погибших, среди них – трое детей. Еще 30 человек пострадали. Спасатели отметили, что извлечены из-под завалов 7 человек, трое из них – дети. В то же время в результате ракетного удара по базам отдыха погибли три человека, среди них один ребенок.

Прежде всего, хотел выразить соболезнования семьям погибших в результате ракетных ударов самолетов стратегической авиации России, которое произошло сегодня ночью на территории Одесской области. В результате продолжения агрессивной террористической деятельности России против Украины, к сожалению, среди погибших снова есть дети,

– отметил Братчук.

Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и подчеркнул, что среди них много детей.

Ракетные угрозы ударов остаются, добавляет Братчук и призывает жителей Одесщины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Что известно о ракетном ударе по Одесской области: коротко

Российские военные в ночью 1 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. Под обстрел попал Белгород-Днестровский район.

Враг нанес ракетный удар из стратегической авиации России самолетов Ту-22 со стороны Черного моря. Одна из них попала в девятиэтажку.

В ОК "Юг" рассказали, что всего было выпущено три ракеты Х-22. Следовательно, еще два вражеских снаряда попали в две базы отдыха.

Известно, что среди пострадавших есть беременная женщина и 3 ребенка. Раненые госпитализированы.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы. Следовательно, количество жертв постоянно обновляется.

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