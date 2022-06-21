Об этом 24 каналу сообщил руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко . Он объяснил, почему взрыв на украденных Россией "вышках Бойках" ощутимо ударит по стране-агрессорке.

Там серьезное повреждение, - капитан об ударе по "вышкам Бойка" в Черном море

Пока Вооруженные Силы Украины не подтвердили информацию, что наши военные попали в вышки. Так что вполне вероятно, что россияне снова "не там покурили".

Вышки Бойко важная цель для Вооруженных Сил Украины. В то же время есть два фактора, почему,

– заявил Мусиенко.

Использовали как военный объект

Как он отметил, один из факторов состоит в том, что россияне использовали эти вышки как военный объект. Там кафиры сосредоточили средства ведения радиоэлектронной разведки, средства радиоэлектронной борьбы.

"На вышках устанавливали средства наблюдения, которые Россия использовала для сбора разведывательной информации о том, что происходит у берегов Одесщины. Поэтому те, кто неосторожно "покурили" сами же себя лишили возможности проводить дальнейший сбор таких данных", - отметил он.

воровали у украинцев

Второй фактор заключается в том, что наконец-то прекращено международное правонарушение, которое совершала Россия с того момента, когда незаконным способом начали добычу газа на украинском шельфе. Как напомнил Мусиенко, согласно Конституции Украины недра принадлежат всему украинскому народу, поэтому агрессорка так обворовывала наших граждан.

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"Хорошо, что это правонарушение, которое длилось несколько лет, наконец остановили. Будем надеяться, что вскоре мы вернем контроль, и будем добывать там газ, чтобы использовать его для собственных нужд, как и прибыль от его продажи", - подчеркнул Мусиенко.

Мусиенко объяснил, чем важны "вышки Бойко": смотрите видео



Вероятный удар по "вышкам Бойко": что известно

Преступные власти временно оккупированного Россией Крыма вчера, 20 июня, сообщили об ударе по буровым установкам "Черноморнефтегаза". По их информации, по вышкам попали трижды.

Незаконный псевдоватаж оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что из вышек проводят спасательную операцию. Он сказал, что в момент удара на установках вроде бы было около 110 человек.

В российских СМИ сообщили, что не всем удалось спастись из буровых вышек. Отмечается, что сейчас идет спасательная операция по поиску российских оккупантов где-то в Черном море.

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