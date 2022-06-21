Про це 24 каналу повідомив керівник "Центру військово-правових досліджень" Олександр Мусієнко. Він пояснив, чому вибух на вкрадених Росією "вишках Бойках" відчутно вдарить по країні-агресорці.

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Поки Збройні Сили України не підтвердили інформацію, що саме наші військові поцілили у вишки. Тож цілком ймовірно, що росіяни знову "не там покурили".

Вишки Бойка важлива ціль для Збройних Сил України. Водночас є два фактори, чому,

– заявив Мусієнко.

Використовували, як військовий об'єкт

Як він наголосив, один з факторів полягає в тому, що росіяни використовували ці вишки, як військовий об'єкт. Там окупанти зосередили засоби ведення радіоелектронної розвідки, засоби радіоелектронної боротьби.

"На вишках встановлювали засоби спостереження, які Росія використовувала для збору розвідувальної інформації про те, що відбувається поблизу берегів Одещини. Тому ті, хто необережно "покурили" самі ж себе позбавили можливості проводити подальший збір таких даних", – зауважив він.

Крали в українців

Другий фактор полягає в тому, що нарешті припинено міжнародне правопорушення, яке вчиняла Росія з того моменту, коли в незаконний спосіб почали видобуток газу на українському шельфі. Як нагадав Мусієнко, згідно з Конституцією України надра належать всьому українському народові, тому так агресорка обкрадала наших громадян.

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"Добре, що це правопорушення, яке тривало протягом кількох років, нарешті зупинили. Сподіватимемось, що незабаром ми повернемо контроль, і будемо видобувати там газ, щоб використовувати його для власних потреб, як і прибуток від його продажу", – наголосив Мусієнко.

Мусієнко пояснив, чим важливі "вишки Бойка": дивіться відео



Ймовірний удар по "вишках Бойка": що відомо

Злочинна влада тимчасово окупованого Росією Криму вчора, 20 червня, повідомила про удар по бурових установках "Чорноморнафтогазу". За їхньою інформацією, по вишках поцілили тричі.

Незаконний псевдоватажок окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що з вишок проводять рятувальну операцію. Він сказав, що в момент удару на установках начебто було близько 110 людей.

У російських ЗМІ повідомили, що не всім вдалось врятуватись з бурових вишок. Зазначається, що зараз триває рятувальна операція з пошуку російських окупантів десь в Чорному морі.

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