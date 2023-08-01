Есть два подхода в отношение к войне: какой должна выбрать Украина

Нормативный подход к оценке такого явления как преступление агрессии, которое бессознательно и сознательно исповедуют большее количество украинцев, ожидаемое и понятное.

Два подхода к войне

Он о том, что есть соответствующая норма и есть тот, кто ее нарушил и несет за это ответственность.

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Апелляция к норме и факту ее нарушения позволяет мобилизовать партнеров, которые придерживаются мнения, что соответствующие нормы должны быть поддержаны не через определенную страну, а для общего блага.

Однако есть и другой подход. Он о том, что поскольку в мире международных отношений нет верховного арбитра, нужно всегда заботиться о собственной безопасности исходя из правила "помоги себе сам".

Худшая ситуация возникает, когда страна, которая имеет агрессивные намерения в отношении соседей, меняет в свою пользу баланс сил в военном измерении. Так возникает физическая база для злости.

Да, второй подход – это политический реализм, который в Украине не очень популярен из-за того, что в глазах многих оправдывает агрессию и делает ее если и не легитимной, то приемлемой. Хотя реализм, прежде всего о том, что поскольку мир международных отношений неидеален, а изменить его к лучшему более слабым игрокам очень трудно самостоятельно, то всегда нужно, прежде всего, помнить о своей безопасности и делать соответствующие шаги.

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А вообще те все дискуссии, которые мы имеем сейчас, уже обсуждались большое количество раз. Как были разные подходы, так и останутся.

Нам же стоит сделать для себя выбор – либо мы и дальше руководствуемся идеализмом, считая, что на этот раз можем сделать мир другим и лучшим, либо принимаем, что мир неидеален и начинаем беспокоиться о себе наряду с апелляцией к соответствующим нормам.