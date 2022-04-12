Есть два варианта будущего России, – экс-глава МИД Огрызко

Объяснить россиянам, что происходит в Украине, невозможно, ведь они постоянно слушают пропаганду своей власти и их все устраивает. Однако после нападения на Украину Россию ждут два варианта развития событий.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 канала.

К теме Сейчас российские мобильные крематории сжигают тела тысяч гражданских в Мариуполе, – Подоляк

По его словам, первый вариант – Россия получит "полумертвую" экономику и только в крайнем случае сможет прокормить свое население. Второй – под давлением экономических санкций Запада российское государство просто развалится.

Когда разваливается экономика, то разваливается и политика. Политическая система не сможет работать. Но что выберет Запад – вопрос к нему,

– отметил экс-глава МИД.

Как добавил Огрызко, скорее всего, Запад не решится пойти на кардинальные шаги из-за агрессии России, потому что это принесет дополнительную работу и проблемы, а никто не хочет искать себе лишние хлопоты.

Вас может заинтересовать – потери России в войне против Украины: смотрите видео