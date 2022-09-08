Есть две цифры, показывающие реальное состояние, – Довгополый о падении российской экономики

К счастью, российская экономика переживает не лучшие времена. Несмотря на это, кремль и пропагандисты пытаются убедить всех в том, что "все под контролем".

Но есть две конкретные цифры, которые демонстрируют реальную ситуацию. Они говорят о том, что в россии все не просто плохо, а очень плохо. Об этом 24 каналу сказал украинский предприниматель, основатель компании Unicorn Nest Денис Довгополый.

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Падение НДС

Как отметил Довгополый, в россии НДС упал примерно в 2 раза. Это индикатор объема торговли. Все, что рядовые граждане и компании покупают на рынке, с этого уплачивается НДС.

Сложно говорить, что объем продаж у них упал в 2 раза. Но падение очень и очень большое,

– подчеркнул предприниматель.

Падение НДФЛ

Кроме того, на 35 – 40% упал налог на доходы. Это значит, что россияне стали зарабатывать меньше.

Это понятно. Порвать это нечем, они эти данные прячут под стол, не акцентируя на них внимания,

– отметил Довгополый.

Данные по промышленности

Объемы перевозок по железной дороге упали на 5%, а имели – по меньшей мере на 20%. На это повлияли два фактора:

увеличилась перевозка военной техники и всего, что связано с войной. Это они засчитали в перевозку по железной дороге. "Можно считать, что производство и экономическая активность упали на рост перевозки военной техники. Аналитики говорят, что это 5 – 12%", – пояснил Довгополый.

структура экспорта изменилась – товаропотоки, транспортируемые по железной дороге очень перестроились. "Если раньше из Кузнецкого бассейна уголь доставлялся по железной дороге в Польшу, а сейчас в Индию или Пакистан – объемы перевозок увеличились в 2 – 3 раза", – обратил внимание он.

Можно ожидать, что промышленность россии упала на 20 – 35%. Это очень большие цифры. Во времена Великой депрессии в США этот показатель составлял 16%,

– сказал основатель компании Unicorn Nest.

Цены будут расти, тепло будет дорожать

Россияне отчитываются, что держат цены, инфляция всего несколько процентов. Но нужно учитывать, что сейчас конец лета – начало осени – это традиционно самый дешевый сезон, ведь мы собираем урожай. Понятно, что цены на продукты питания осенью будут расти. Это будет бить по кошелькам рядовых граждан россии.

Более того, уже анонсировали повышение цен на отопление на 25 – 27%, ведь им нужно компенсировать недополученное с экспорта энергоносителей и "содрать" больше со своего населения.

Осень будет для них очень сложной. Уже в следующем месяце у них будут проблемы,

– уверен Довгополый.

Возникают вопросы

По мнению россиян, экономика в очень хорошем состоянии. Но россия запросила у Китая срочный кредит в юанях на сумму 6 миллиардов долларов. Зачем это стране, где сильна экономика?

Вышло постановление российского кабмина о том, что "импортозамещение" финансироваться государством не будет, денег в бюджете нет. "Это нужно делать частным капиталом, который сейчас тоже не в очень хорошем состоянии", – заметил предприниматель.

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