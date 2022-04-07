Есть города и села, где энергетическая инфраструктура уничтожена полностью, – Шмыгаль
Вражеские обстрелы повредили многие объекты в Украине. Есть города и села, где энергетическая инфраструктура уничтожена полностью.
Специалисты пытаются все отремонтировать. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.
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В некоторых населенных пунктах энергетическая инфраструктура полностью уничтожена
Премьер отметил, что очень важный этап работы – это восстановление критической энергетической инфраструктуры. Речь идет об электроэнергии, водо- и газоснабжении.
Работы начались там, где были незначительные повреждения. Уже удалось восстановить свет и воду. К сожалению, есть города и села, где энергетическая инфраструктура уничтожена почти полностью, поэтому работы займут какое-то время,
– заметил Шмыгаль.
Однако, по его словам, на восстановление бросят все необходимые силы, в том числе из других регионов.
Смотрите обращение Дениса Шмыгаля:
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