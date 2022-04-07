Фахівці наразі намагаються все відремонтувати. Про це під час брифінгу розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

До теми Фахівці відновили електропостачання у 24 населених пунктах Київської області, – ОВА

В деяких населених пунктах енергетична інфраструктура знищена повністю

Прем'єр зазначив, що надзвичайно важливий етап роботи – це відновлення критичної енергетичної інфраструктури. Мовиться про електроенергію, водо- та газопостачання.

Роботи вже розпочались там, де були незначні пошкодження. Вже вдалося відновити світло та воду. На жаль, є міста та села, де енергетична інфраструктура знищена майже повністю, тому роботи займуть якийсь час,

– зауважив Шмигаль.

Проте, за його словами, на відновлення кинуть усі необхідні сили, зокрема з інших регіонів.

Дивіться звернення Дениса Шмигаля:

Варто подивитися – Спалені школи, розтрощені магазини: у ЗСУ показали звільнені села Броварського району