Роботи виконують електромонтери ДТЕК Київські регіональні електромережі, повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк. Загалом світло повернули до 7 696 домівок.

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Аварійно-відновлювальні бригади приступають до роботи одразу після розмінування територій. В першу чергу фахівці компанії відновлюють високовольтні мережі 110 – 35 кВ, які забезпечують електропостачання населених пунктів. Після цього розпочнуть відновлення розподільчих мереж 10 – 0,4 кВ, які живлять безпосередньо житлові будинки,

– розповів Павлюк.

Він розповів, що електромонтери співпрацюють з Територіальною обороною та Збройними силами України для отримання доступу до місць пошкоджень.

"Без світла залишаються мешканці 473 населених пунктів у Київській області. Роботи продовжуються", – додав очільник Київщини.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у Київській області найближчим часом буде розпочато відновлення зруйнованих мостів.