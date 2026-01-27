Киев – без горячей воды: в КГГА объяснили, до конца ли это отопительного сезона
- КГГА временно приостановила подачу горячей воды в отдельных домах Киева.
- Ограничение является временной мерой.
После нескольких массированных российских ударов Киев функционирует в условиях серьезных проблем с энергообеспечением и применяет все возможные аварийные и стабилизационные меры. Ситуацию с водоснабжением подробнее объяснила местная власть.
Об этом говорится в сообщении от КГГА. Там подтвердили, что для восстановления централизованного отопления в части жилых домов временно уменьшили или приостановили подачу горячей воды.
Когда в домах столицы будет горячая вода?
Как пояснили в КГГА, высвобожденную тепловую мощность от нагрева воды направляют на запуск и стабилизацию системы отопления, ведь при низких температурах повторный запуск сетей является технически крайне сложным.
Особенно это касается домов, где систему приходится перезапускать не впервые, в частности уже в третий раз в отдельных домах Деснянского района.
Учитывайте, что ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилого фонда города, а только домов, где это технически необходимо для восстановления теплоснабжения.
Городские власти отметили, что это вынужденное и временное решение, направлено на преодоление последствий атак, возвращение отопления в дома жителей и дальнейшую стабильную работу энергосистемы.
Что этому предшествовало?
Журналистка Леся Падалка сообщила в Facebook, что в столице до конца отопительного сезона, мол, полностью прекращают централизованную подачу горячей воды из-за недостатка тепловых и энергетических ресурсов. Информация об этом якобы также содержалась в официальных письмах районных госадминистраций.
По словам журналистки, ранее горячая вода оставалась только в отдельных домах, где технические возможности позволяли одновременно обеспечивать отопление и подогрев воды.
Теперь же якобы приняли решение направить весь теплоноситель исключительно на обогрев жилья. Стоит заметить, что свое сообщение журналистка редактировала и обновляла после возникновения общественного резонанса, а впоследствии и вовсе удалила.
Какова ситуация в Киеве?
Президент Зеленский недавно отмечал крайне сложную ситуацию в Киеве, некоторые дома до сих пор остаются без отопления. Он призвал ускорить реагирование и поручил проверить готовность объектов социальной инфраструктуры, а также проработать возможности срочного приобретения оборудования для альтернативной генерации электро- и теплоснабжения.
Самые критические перебои с теплом, водой и электричеством зафиксированы на Троещине, где базовые услуги отсутствуют примерно в 600 домах. Для поддержки жителей власти разворачивают стационарные пункты обогрева в школах, оснащая их мобильными котельными и местами для отдыха.