Про це йдеться у повідомленні від КМДА. Там підтвердили, що для відновлення централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово зменшили або призупинили подачу гарячої води.
Коли у будинках столиці буде гаряча вода?
Як пояснили в КМДА, вивільнену теплову потужність від нагрівання води спрямовують на запуск і стабілізацію системи опалення, адже за низьких температур повторний запуск мереж є технічно вкрай складним.
Особливо це стосується будинків, де систему доводиться перезапускати не вперше, зокрема вже втретє в окремих будинках Деснянського району.
Зважайте, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.
Міська влада наголосила, що це вимушене та тимчасове рішення, спрямоване на подолання наслідків атак, повернення опалення в оселі мешканців і подальшу стабільну роботу енергосистеми.
Що цьому передувало?
Журналістка Леся Падалка повідомила у Facebook, що у столиці до кінця опалювального сезону, мовляв, повністю припиняють централізовану подачу гарячої води через нестачу теплових і енергетичних ресурсів. Інформація про це нібито також містилася в офіційних листах районних держадміністрацій.
За словами журналістки, раніше гаряча вода залишалася лише в окремих будинках, де технічні можливості дозволяли одночасно забезпечувати опалення й підігрів води.
Тепер же нібито ухвалили рішення спрямувати весь теплоносій виключно на обігрів житла. Варто зауважити, що свій допис журналістка редагувала й оновлювала після виникнення суспільного резонансу, а згодом і зовсім видалила.
Яка ситуація у Києві?
Президент Зеленський нещодавно наголошував на вкрай складній ситуації у Києві, деякі будинки досі залишаються без опалення. Він закликав прискорити реагування та доручив перевірити готовність об'єктів соціальної інфраструктури, а також опрацювати можливості термінового придбання обладнання для альтернативної генерації електро- й теплопостачання.
Найкритичніші перебої з теплом, водою та електрикою зафіксовані на Троєщині, де базові послуги відсутні приблизно у 600 будинках. Для підтримки мешканців влада розгортає стаціонарні пункти обігріву в школах, оснащуючи їх мобільними котельнями та місцями для відпочинку.