Про це йдеться у повідомленні від КМДА. Там підтвердили, що для відновлення централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово зменшили або призупинили подачу гарячої води.

Коли у будинках столиці буде гаряча вода?

Як пояснили в КМДА, вивільнену теплову потужність від нагрівання води спрямовують на запуск і стабілізацію системи опалення, адже за низьких температур повторний запуск мереж є технічно вкрай складним.

Особливо це стосується будинків, де систему доводиться перезапускати не вперше, зокрема вже втретє в окремих будинках Деснянського району.

Зважайте, що обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Міська влада наголосила, що це вимушене та тимчасове рішення, спрямоване на подолання наслідків атак, повернення опалення в оселі мешканців і подальшу стабільну роботу енергосистеми.

Що цьому передувало?

Журналістка Леся Падалка повідомила у Facebook, що у столиці до кінця опалювального сезону, мовляв, повністю припиняють централізовану подачу гарячої води через нестачу теплових і енергетичних ресурсів. Інформація про це нібито також містилася в офіційних листах районних держадміністрацій.



Допис Лесі Падалко у Фейсбук / Скриншот

За словами журналістки, раніше гаряча вода залишалася лише в окремих будинках, де технічні можливості дозволяли одночасно забезпечувати опалення й підігрів води.

Тепер же нібито ухвалили рішення спрямувати весь теплоносій виключно на обігрів житла. Варто зауважити, що свій допис журналістка редагувала й оновлювала після виникнення суспільного резонансу, а згодом і зовсім видалила.

Яка ситуація у Києві?