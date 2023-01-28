Нарушения в военкоматах или хайп пропаганды России: в ВСУ рассказали, что происходит

В ВСУ заявили, что не исключат случаи нарушений со стороны начальников территориальных центров комплектования. В то же время они – совсем не системные.

Все точки над "и" расставил Роман Горбач, – начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ – информирует 24 канал. Никакой "зрады" нет.

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Я не исключаю, что могут быть случаи каких-либо нарушений со стороны начальников территориальных центров комплектования. Но сразу скажу, что они – не системные,

– подчеркнул Горбач.

В каждом случае проводятся служебные проверки. Учитывая их результат, виновных привлекают к дисциплинарной ответственности.

Как российская пропаганда пытается подорвать авторитет ВСУ

Кроме того, Горбач отметил, что российская пропаганда может способствовать тому, чтобы ролики с "нарушениями" распространялись в огромных масштабах. Это делают, чтобы подорвать авторитет ВСУ.

Хайп вокруг вроде бы "нарушений" в военкоматах – на руку российской пропаганде. Людям напоминают, что все могут подавать жалобы. В частности, к руководству Минобороны и Сухопутных войск.

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