Нарушения в военкоматах или хайп пропаганды России: в ВСУ рассказали, что происходит
В ВСУ заявили, что не исключат случаи нарушений со стороны начальников территориальных центров комплектования. В то же время они – совсем не системные.
Все точки над "и" расставил Роман Горбач, – начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ – информирует 24 канал. Никакой "зрады" нет.
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Я не исключаю, что могут быть случаи каких-либо нарушений со стороны начальников территориальных центров комплектования. Но сразу скажу, что они – не системные,
– подчеркнул Горбач.
В каждом случае проводятся служебные проверки. Учитывая их результат, виновных привлекают к дисциплинарной ответственности.
Как российская пропаганда пытается подорвать авторитет ВСУ
Кроме того, Горбач отметил, что российская пропаганда может способствовать тому, чтобы ролики с "нарушениями" распространялись в огромных масштабах. Это делают, чтобы подорвать авторитет ВСУ.
Хайп вокруг вроде бы "нарушений" в военкоматах – на руку российской пропаганде. Людям напоминают, что все могут подавать жалобы. В частности, к руководству Минобороны и Сухопутных войск.
В ком больше всего нуждаются в ВСУ
- Горбач отметил, что ВСУ сейчас больше нуждаются в специалистах, которые смогут работать с новыми образцами вооружений. Кроме того, украинской армии необходимо восполнять потери.
- Мобилизация продолжается с 24 февраля. В то же время сразу отправить в боевые воинские части могут только людей, у которых есть опыт военной службы, а также – непродолжительный перерыв в прохождении службы.