Всі крапки над "і" розставив Роман Горбач, – начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ – інформує 24 канал. Жодної "зради" немає.

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Я не виключаю, що можуть бути випадки, яких-небудь порушень з боку начальників територіальних центрів комплектування. Але одразу скажу, що вони – не системні,

– наголосив Горбач.

Щодо кожного випадку проводять службові перевірки. Зважаючи на їхній результат, винних притягають до дисциплінарної відповідальності.

Як російська пропаганда намагається підірвати авторитет ЗСУ

Окрім того, Горбач наголосив, що російська пропаганда може сприяти тому, щоб ролики з "порушеннями" поширювалися у величезних масштабах. Це роблять, щоб підірвати авторитет ЗСУ.

Хайп навколо начебто "порушень" у військкоматах – на руку російській пропаганді. Людям нагадують, що всі можуть подавати скарги. Зокрема, до керівництва Міноборони та Сухопутних військ.

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