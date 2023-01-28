Ніяких хвиль мобілізації немає. Вона почалася 24 лютого 2022 року і постійно триває. Про це розповів начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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Нам сьогодні потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. Насамперед мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями,

– зазначив Горбач.

Переважно чоловіки самі викликаються до територіальних центрів комплектування з метою уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію ухвалюють після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.

Особовий склад, який раніше не проходив служби, призивають до навчальних центрів, де їх навчають за визначеними спеціальностями. Лише після цього призовники прибувають до військових частин на конкретні посади.

Обсягів мобілізації не збільшують

У військкоматі одного з міст в Центрі запевнили, що наразі завдання полягає лише в тому, аби поставити максимальну кількість військовозобов'язаних на облік, адже багато чоловіків, змінивши колись чи зараз місце проживання, так і не стали на нього, пише BBC.

При цьому обсягів мобілізації фактично не збільшували. У військкоматі кажуть, що потрібно готувати резерви, аби була готова база даних.