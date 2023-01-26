Вручити повістку можуть не тільки представники ТЦК. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

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Які законні методи вручення повісток

За словами Горбача, вручити повістку також може будь-яка посадова особа, передбачена законодавством. Наприклад, керівник організації та підприємства, де працює військовозобов’язаний, або навіть керівник ЖЕКу.

Якщо призовник відмовляється виконувати правила військового обліку, то до нього може застосуватися відповідальність згідно із законодавством.

Якщо це повістка, наприклад, для звірки військово-облікових даних, то застосовується адміністративна відповідальність. Якщо призовник пройшов звірку військово-облікових даних, медичну комісії для призову і уникнув від відправки у військову частину, то у такому разі настає кримінальна відповідальність,

– розповів Горбач.

Він також закликав не вестися на російську пропаганду, яка розповсюджує відео, де буцімто представники військкоматів незаконно вручають повістки.

Чи є в Україні нова хвиля мобілізації

Горбач наголосив, що наразі жодних хвиль мобілізації немає. За його словами, на першому етапі у територіальні центри були великі черги та комплектувалося багато нових частин. А зараз обсяги мобілізації зменшилися в рази.

"Нині потрібні фахівці на нові зразки озброєння, які нам надають партнери. А також для доукомплектування окремих частин, заміни тих, хто на передовій від початку війни. Їм потрібен певний час на відпочинок. Не буде перебільшенням сказати, що нині вирішальний період для нашої держав. Кожен громадянин повинен усвідомити всю відповідальність, яка на нього покладена законодавством, і з розумінням поставитись до мобілізаційних заходів, які відбуваються у державі", – додав полковник.

Чи можуть вручити повістку за кордоном

Наразі представники дипломатичних установ, згідно з чинним законодавством, не мають права видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном, а також складати матеріали для притягнення осіб за порушення правил військового обліку тощо. Їхні повноваження зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні.

Тож перебування на військовому обліку в дипустанові наразі не передбачає можливості отримання повістки від співробітників такої установи.